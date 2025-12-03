Đội hình U22 Việt Nam đấu U22 Lào: Trò cưng HLV Troussier đá chính

Chiều 3/12, U22 Việt Nam bước vào trận đấu đầu tiên trong hành trình giành vàng SEA Games bằng cuộc đọ sức với U22 Lào. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đưa vào sân những cầu thủ tốt nhất mà ông có trong tay với mục tiêu giành 3 điểm.

Ở vị trí thủ môn, Trần Trung Kiên được tin tưởng giao suất bắt chính với phong độ ổn định. Nguyễn Nhật Minh đá trung vệ lệch trái, Phạm Lý Đức chơi ở trung tâm hàng thủ còn đội phó Nguyễn Hiểu Minh đá trung vệ lệch phải. Đây là những lựa chọn quen thuộc của huấn luyện viên Kim Sang-sik.

Khuất Văn Khang chứ không phải Phi Hoàng mới là cái tên được sử dụng ở vị trí hậu vệ trái, cánh đối diện có sự xuất hiện của Minh Phúc.

Nguyễn Thái Sơn đá chính ở trận gặp U22 Lào.

Ở khu trung tuyến, Nguyễn Thái Sơn - học trò cưng của huấn luyện viên Philippe Troussier ở đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam trước đây - được tin tưởng bên cạnh Nguyễn Xuân Bắc. Trên hàng công, Nguyễn Đình Bắc đá tiền đạo trái và Nguyễn Thanh Nhàn đá tiền đạo phải. Nguyễn Quốc Việt sắm vai trò chủ công.

Tại giải U23 Đông Nam Á 2025, trên hành trình giành chức vô địch, U23 Việt Nam từng thắng U23 Lào (thực chất đều là đội U22 chuẩn bị cho SEA Games 33) với tỷ số 3-0. Đó cũng là trận đấu các cầu thủ trẻ Lào cho thấy họ có thể gây ra nhiều khó khăn cho U22 Việt Nam. Sau khi ghi bàn mở tỷ số, các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik phải chờ tới nửa cuối hiệp 2 mới có thêm 2 bàn thắng trong thế trận áp đảo.

Khi 2 đội gặp lại nhau ở SEA Games 33, U22 Lào có thể mang tới khó khăn tương tự cho U22 Việt Nam. Các cầu thủ Lào do huấn luyện viên Ha Hyeok-jun dẫn dắt sẽ nhập cuộc với đội hình phòng ngự dày đặc. Điều này sẽ tạo ra thử thách về sự kiên trì và khả năng phối hợp tấn công cho U22 Việt Nam.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào diễn ra lúc 16h hôm nay 3/12 trên sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan).

Đội hình U22 Việt Nam

Thủ môn: Trần Trung Kiên;

Hậu vệ: Phạm Lý Đức, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Nhật Minh;

Tiền vệ: Phạm Minh Phúc, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thái Sơn, Khuất Văn Khang;

Tiền đạo: Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thanh Nhàn.