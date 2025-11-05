Diễn viên phim 'Thần điêu đại hiệp' qua đời sau cơn đau tim

Ngày 5/11, tờ Sinchew đưa tin nam diễn viên kỳ cựu Lâm Thượng Vũ – từng ghi dấu ấn với Thần điêu đại hiệp đã qua đời sau một cơn đau tim, hưởng thọ 75 tuổi. Theo nguồn tin, ông ra đi sau hơn 20 năm kiên cường chống chọi với nhiều căn bệnh mãn tính.

Nam diễn viên gạo cội Lâm Thượng Vũ.

Sinh ra tại Hong Kong, Lâm Thượng Vũ tốt nghiệp ngành Truyền thông của Học viện Baptist Hong Kong, trước khi gia nhập Đoàn Kịch Hong Kong vào năm 1978. Với năng khiếu sân khấu nổi bật, ông từng được trao giải Nghệ sĩ sân khấu xuất sắc nhất tại Giải Nghệ sĩ Hong Kong năm 1989.

Bước sang thập niên 1990, ông ký hợp đồng với TVB, góp mặt trong loạt phim truyền hình ăn khách như: Hồ sơ trinh sát, Nghĩa hải hào tình, Hồ sơ công lý, đưa tên tuổi ông đến gần hơn với khán giả.

Năm 1994, Lâm Thượng Vũ được chẩn đoán ung thư vòm họng, buộc phải rời TVB để điều trị. Sau khi hồi phục, ông quay lại sân khấu nhưng đến năm 2004, do biến chứng viêm nhiễm khiến tai phải mất thính lực hoàn toàn, ông buộc phải từ bỏ diễn xuất.

Năm 2009, Lâm Thượng Vũ tiếp tục đối mặt với chứng đau nửa đầu nghiêm trọng, phải giải tán tổ chức phi lợi nhuận do mình sáng lập.

Lâm Thượng Vũ nổi tiếng qua phim "Thần điêu đại hiệp".

Dù sức khỏe suy yếu, ông vẫn cống hiến âm thầm cho nghệ thuật và cộng đồng, từng làm biên tập viên tình nguyện cho chương trình phát thanh Khai Tâm Thủy Đạo trong 2 năm.

Sự ra đi của Lâm Thượng Vũ khiến giới giải trí Hong Kong thương tiếc. Lưu Đức Hoa, Huỳnh Nhật Hoa, Trịnh Du Linh cùng nhiều đồng nghiệp đã gửi lời tiễn biệt, bày tỏ sự kính trọng trước nghị lực và tinh thần lạc quan của người nghệ sĩ tận hiến cả đời cho nghệ thuật.