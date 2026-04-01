Đề xuất miễn phí sách giáo khoa toàn quốc từ năm học 2029–2030

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí, giáo trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý.

Theo Bộ GD&ĐT, việc xây dựng Nghị định nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục đào tạo, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để thực hiện thống nhất các chính sách hỗ trợ người học, góp phần giảm chi phí học tập và bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Dự thảo quy định thực hiện miễn phí SGK đối với học sinh phổ thông và người học tại các cơ sở giáo dục triển khai chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

Chính sách được triển khai theo mô hình thư viện dùng chung. Nhà nước sẽ đầu tư mua sắm SGK, bao gồm cả sách in và sách chữ nổi Braille, để trang bị cho thư viện các cơ sở giáo dục. Học sinh và giáo viên được mượn SGK sử dụng trong năm học hoặc học kỳ, sau đó hoàn trả để tiếp tục quản lý, tái sử dụng cho các năm học tiếp theo.

Danh mục SGK được miễn phí sử dụng thuộc bộ sách do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định sử dụng thống nhất trên phạm vi cả nước.

Bộ GD&ĐT đề xuất miễn phí sách giáo khoa cho học sinh phổ thông từ năm học 2029–2030. (Ảnh minh họa)

Theo dự thảo, chính sách miễn phí SGK sẽ được triển khai trên toàn quốc từ năm học 2029-2030. Các địa phương có khả năng cân đối ngân sách được khuyến khích triển khai sớm hơn, ưu tiên tại khu vực biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Ngoài chính sách đối với SGK, dự thảo Nghị định cũng quy định Nhà nước bảo đảm giáo trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh để cung cấp miễn phí cho người học tại các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp theo hình thức mượn – trả thông qua thư viện.

Việc miễn phí giáo trình môn học này dự kiến được thực hiện trên phạm vi toàn quốc từ năm học 2027–2028. Đồng thời, người học sẽ không phải nộp học phí đối với môn Giáo dục quốc phòng và an ninh trong chương trình đào tạo bắt buộc. Ngân sách nhà nước sẽ cấp bù học phí trực tiếp cho các cơ sở đào tạo.

Chính sách miễn học phí môn học này dự kiến triển khai từ năm học 2027–2028, sau khi ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật trong năm học 2026–2027. Trường hợp người học phải học lại môn học này sẽ không thuộc diện được miễn học phí.

Dự thảo cũng nêu rõ kinh phí thực hiện các chính sách do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp hiện hành, đồng thời khuyến khích huy động thêm các nguồn lực hợp pháp từ tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để hỗ trợ các cơ sở giáo dục.

Việc quản lý, mua sắm, phân bổ và sử dụng SGK, giáo trình phải được thực hiện công khai, minh bạch, tăng cường trách nhiệm giải trình và giám sát.

Theo dự thảo, SGK và giáo trình được mua sắm từ ngân sách nhà nước là tài sản công. Các hành vi thu phí trái quy định, cung ứng sách không đúng danh mục, lập hồ sơ khống hoặc gây thất thoát tài sản công đều bị nghiêm cấm và xử lý theo quy định của pháp luật.

Bộ GD&ĐT cũng đề xuất tận dụng tối đa số lượng SGK hiện có, tăng cường luân chuyển giữa các cơ sở giáo dục thông qua cơ chế liên thông thư viện nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách và hạn chế lãng phí.