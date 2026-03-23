Danh tính nam thanh niên chặn đánh 2 phụ nữ giữa khu dân cư Hà Nội

(VTC News) -

Thông tin từ Công an TP Hà Nội, Công an phường Định Công đang khẩn trương điều tra vụ việc có dấu hiệu cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn.

Ngày 21/3, Công an phường Định Công tiếp nhận tin báo về việc người phụ nữ bị người thân là Nguyễn Văn Khuyến gây thương tích tại khu vực Định Công Thượng.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng công an nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ. Bước đầu xác định, do mâu thuẫn cá nhân, Khuyến đã chặn xe, tát nhiều lần vào vùng đầu và mặt 2 nạn nhân.

Nguyễn Văn Khuyến tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Làm việc với cơ quan công an, Nguyễn Văn Khuyến thừa nhận hành vi đánh người. Vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên đi xe máy tạt đầu, chặn đường rồi hành hung 2 phụ nữ trong một con ngõ tại Hà Nội.

Theo hình ảnh trong đoạn clip, người này liên tục có hành vi hung hãn, tấn công 2 phụ nữ ngay giữa khu dân cư. Sự việc chỉ dừng lại khi có người dân can ngăn. Diễn biến vụ việc khiến nhiều người chứng kiến bức xúc.

Nam thanh niên có hành vi chặn xe, hành hung 2 phụ nữ trong ngõ nhỏ hôm 21/3. (Ảnh chụp màn hình)

“Tôi thấy hành vi như vậy là rất khó chấp nhận. Dù có mâu thuẫn gì cũng không thể đánh người, nhất là phụ nữ, lại còn giữa nơi đông người”, anh Hoàng Minh (trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội) nói.

Trong khi đó, chị Thu Hương (ở phường Thanh Xuân) cho rằng vụ việc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự khu dân cư.

“Chỉ vì nóng giận mà hành xử như vậy là rất nguy hiểm. Nếu không được can ngăn kịp thời thì hậu quả có thể nghiêm trọng hơn”, chị Hương chia sẻ.

Theo tìm hiểu, những người liên quan trong vụ việc có quan hệ họ hàng và tồn tại mâu thuẫn kéo dài từ trước.