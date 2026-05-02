Danh hài Vân Sơn tuổi 65: Giảm 13kg để tái xuất và 'vết thương lòng' mang tên nhà hát

Đại tiệc trăng máu 8 là phim điện ảnh đánh dấu sự trở lại của danh hài Vân Sơn sau hơn 2 thập kỷ vắng bóng. Phim đang nhận được nhiều quan tâm của khán giả khi ra mắt vào mùa lễ 30/4-1/5 năm nay.

Trong cuộc trò chuyện với PV Báo Điện tử VTC News dịp trở về Việt Nam, nam nghệ sĩ có những trải lòng về lần tái ngộ màn ảnh cũng như cuộc sống ở tuổi 65 tại xứ người.

Dành 3 tháng cho vai diễn trở lại

- Trở lại màn ảnh sau 25 năm với một nhân vật có tâm lý khá nặng. Anh có gặp nhiều trở ngại?

Đây là thử thách lớn nhưng cũng là niềm hạnh phúc của người nghệ sĩ. Khi hóa thân thành nhân vật ông Tâm trong Đại tiệc trăng máu 8, tôi gạt bỏ hoàn toàn cái tôi của một danh hài. Tôi tập trung tối đa vào mạch cảm xúc và tâm lý của nhân vật, đến mức đôi khi không còn để ý đến những gì diễn ra xung quanh phim trường.

Trong phim có cảnh quát mắng nhân vật của Miu Lê rất nặng lời. Miu Lê là diễn viên giỏi nhưng tâm hồn khá nhạy cảm. Tôi phải diễn thật gắt, mắng thật nặng để cô ấy cảm thấy sợ hãi thực sự, từ đó những giọt nước mắt và cảm xúc bộc phát mới đạt được sự chân thực nhất.

Khi khán giả xem phim và nói rằng họ không thấy Vân Sơn đâu cả, chỉ thấy một ông Tâm đầy chiều sâu, đó chính là phần thưởng lớn nhất đối với tôi.

Nghệ sĩ Vân Sơn trở lại điện ảnh sau hơn 2 thập kỷ.

- Anh chuẩn bị những gì cho vai diễn lần này?

Tôi dành gần 3 tháng làm việc tại Việt Nam, từ khâu chuẩn bị đến khi hoàn tất ghi hình. Tháng đầu tiên, tôi đọc kịch bản và trao đổi với ê-kíp, tháng thứ hai tập luyện tại bối cảnh, và tháng cuối cùng quay liên tục trong 26 ngày.

Có những ngày tôi phải thức dậy từ 4 giờ sáng, có mặt tại phim trường từ 5 giờ và làm việc đến khuya. Tuy nhiên do đã quen với áp lực công việc nên tôi cũng không quá mệt.

- Xuất thân trong một gia đình nghệ thuật lẫy lừng với những cái tên như cố nghệ sĩ Chánh Tín hay anh em đạo diễn Charlie Nguyễn. Thành công của họ trong lĩnh vực điện ảnh có bao giờ là áp lực đối với anh?

Nghệ sĩ Chánh Tín là cậu ruột của tôi, còn đạo diễn Charlie Nguyễn và diễn viên Johnny Trí Nguyễn là anh em họ. Với tôi, đó là niềm tự hào và chính là động lực với nghề.

Thần tượng lớn nhất trong đời tôi chính là cậu Chánh Tín. Chính cậu là người truyền ngọn lửa đam mê, khiến tôi quyết tâm theo đuổi con đường nghệ thuật. Thời trẻ vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, tôi phải rẽ hướng sang tấu hài để mưu sinh, nhưng khát khao được làm điện ảnh như cậu vẫn luôn cháy bỏng.

Không còn bận tâm đến hào quang

- Làm việc với ê-kíp trẻ trong lần trở về này, anh cảm nhận thế nào về điện ảnh Việt Nam hiện nay?

Tôi thực sự ngỡ ngàng và nể phục sự chuyên nghiệp của thế hệ ngày nay. Một điều nhỏ thôi nhưng cực kỳ quan trọng là sự đúng giờ. Khác hẳn với quan niệm "giờ dây thun" trước đây, các ê-kíp hiện nay làm việc chuẩn xác và khoa học.

Dù sống ở Mỹ, tôi vẫn thường xuyên theo dõi phim Việt để học hỏi từ kịch bản đến cách đặt góc máy. Với đà phát triển này, tôi tin điện ảnh Việt Nam sẽ sớm vươn tầm, ngang hàng với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.

- Nhiều khán giả vẫn tiếc nuối cho Nhà hát The VShow từng được anh mở ra tại TP.HCM. Anh có dự định khôi phục lại?

Đó là vết thương lòng đầy tiếc nuối. Khoảng năm 2015-2016, tôi dồn hết tâm huyết, mất 3 năm chuẩn bị để mở nhà hát này với mong muốn xây dựng một tụ điểm văn hóa phục vụ khách du lịch. Thế nhưng, vừa đi vào hoạt động được vài tháng thì dịch COVID-19 bùng phát, mọi thứ buộc phải tạm dừng. Tuy nhiên, tôi vốn là người lạc quan. Nghệ thuật với tôi không bao giờ có điểm dừng, chỉ là nó sẽ xuất hiện dưới một hình thái khác mà thôi.

- Ngoài điều đó ra anh còn gì tiếc nuối trong sự nghiệp của mình, chẳng hạn như danh tiếng hay hào quang?

Tôi hạnh phúc và chẳng còn điều gì phải tiếc nuối. Tôi cũng không còn bận tâm đến hào quang. Tôi hạnh phúc khi thấy các bạn trẻ Gen Z vẫn tìm xem lại những tiểu phẩm cũ của mình trên mạng. Điều đó chứng tỏ bản thân đã sống và cống hiến không lãng phí.

Sống khoẻ mạnh ở tuổi 65

- Ở tuổi 65, sức khoẻ của anh thế nào?

Tôi ý thức rất rõ vì biết mình đã có tuổi. May mắn là ở tuổi này không có bệnh gì. Tôi thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục đều đặn, nhờ đó giảm từ 85kg xuống còn khoảng 72kg. Việc giảm cân giúp cơ thể tôi nhẹ nhàng hơn, giảm áp lực lên xương khớp khi làm việc cường độ cao.

Cuộc sống của tôi bây giờ khá tự do vì các con đều trưởng thành. Tôi không cần dùng báo thức, thức dậy và làm việc theo cảm hứng. Tôi thường thức khuya để viết kịch bản vì đó là lúc không gian yên tĩnh nhất.

Vân Sơn đang có cuộc sống sung túc ở Mỹ.

- Anh có định hướng cho hai con trai tiếp nối con đường nghệ thuật của cha và các cậu?

Tôi là người cha khá cởi mở. Tôi từng khuyên các con rằng nếu muốn một cuộc sống ổn định, nhẹ nhàng hơn, các con có thể chọn ngành Y tế. Nhưng đó chỉ là lời tham khảo. Tôi luôn tôn trọng tuyệt đối ước mơ của con nên chúng thích gì, đam mê gì, tôi đều ủng hộ hết mình.

- Mối quan hệ của anh với những người bạn diễn ăn ý một thời như Bảo Liêm, Hoài Linh giờ ra sao?

- Chúng tôi vẫn là những người anh em thân thiết. Anh Bảo Liêm đã 70 tuổi, đang tận hưởng cuộc sống viên mãn nên rất "ngại" đi quay phim cực khổ. Còn với Hoài Linh, sợi dây tình cảm giữa chúng tôi rất bền chặt từ thời trẻ. Mỗi khi người này sang nước của người kia, chúng tôi đều nhắn tin, gặp gỡ và luôn sẵn sàng hỗ trợ nhau trong công việc. Đó là những tình bạn không gì đánh đổi được.

- Cảm ơn nghệ sĩ Vân Sơn về những chia sẻ!