Áp lực của danh hài Vân Sơn khi trở lại màn ảnh sau 20 năm vắng bóng

Nghệ sĩ hài Vân Sơn sẽ đảm nhận vai chính Tâm OK trong phim điện ảnh Đại tiệc trăng máu 8 ra rạp vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4. Đây là vai diễn đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của ông sau nhiều năm vắng bóng.

Theo chia sẻ của Vân Sơn, những năm qua, nam nghệ sĩ nhận được nhiều lời mời về nước đóng phim nhưng đành từ chối. Chia sẻ về lý do, diễn viên 65 tuổi không ngại thừa nhận bản thân là người kén chọn vai diễn.

Danh hài Vân Sơn trở lại màn ảnh rộng sau 20 năm.

“Thứ nhất là kịch bản không hay tôi sẽ không nhận. Thứ hai là kịch bản hay, vai không phù hợp tôi cũng từ chối. Thứ ba là kịch bản hay, vai hay nhưng thời gian không phù hợp thì tôi cũng không thể tham gia. Mãi đến bây giờ tôi mới có duyên góp mặt trong dự án 'Đại tiệc trăng máu 8', có cơ hội làm việc với đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và dàn diễn viên tài năng”, ông chia sẻ.

Trở lại màn ảnh rộng sau 20 năm, Vân Sơn thừa nhận bản thân không tránh khỏi những trăn trở. Với ông, Đại tiệc trăng máu 8 sở hữu kịch bản hấp dẫn, song để tạo nên những thước phim hay là điều khó thực hiện. Khi về Việt Nam tham gia dự án, nam nghệ sĩ cho biết ông được làm việc với ê-kíp chu toàn, lên kế hoạch sát sao cho từng buổi quay hình. Song cũng chính điều đó khiến diễn viên 6X không khỏi áp lực.

“Có hôm tôi dậy từ lúc 4 giờ, làm việc đến 7-8 giờ tối, thậm chí nhiều khi quay đến 2-3 giờ sáng hôm sau. Áp lực tiếp theo là tôi gặp một đạo diễn tài năng lại rất chịu khó và kỹ lưỡng trong kịch bản. Diễn phim này, tôi phải cẩn thận từng lời nói để đảm bảo tính chính xác. Trong khi lên sân khấu hoặc đứng trước máy quay, tôi muốn những gì tự nhiên nhất. Vậy mà với phim này, tôi phải bỏ hết những điều đó để làm sao nhập vai một cách tròn trịa”, Vân Sơn bộc bạch.

Bên cạnh đó, dàn diễn viên trẻ đẹp và tài năng cũng làm Vân Sơn lo lắng “chạy theo các em không kịp”. Ông tự đòi hỏi bản thân chính xác trong từng câu thoại. Hơn cả, Vân Sơn hồi hộp khán giả liệu có đón nhận mình như trước.

Dàn diễn viên của phim "Đại tiệc trăng máu 8.

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh khẳng định từ trước đến nay không chọn diễn viên vì chiêu trò mà vì sự phù hợp.

“Khi nghe đến anh Vân Sơn, tôi cảm thấy thích thú. Vì đối với tôi, anh ấy có cái gì đó gần giống nhân vật trong phim. Đã lâu rồi anh ấy chưa xuất hiện trên màn ảnh rộng Việt Nam. Khi cùng anh đọc kịch bản, mọi người đều thấy rằng anh ấy chính là lựa chọn tốt cho nhân vật”, nam đạo diễn bày tỏ.

Đại tiệc trăng máu 8 do Phan Gia Nhật Linh đạo diễn và Charlie Nguyễn sản xuất. Phim là bản remake của tác phẩm One cut of the dead đến từ Nhật Bản.

Khi Việt hoá, Đại tiệc trăng máu 8 được thêm thắt nhiều chất liệu đặc trưng như quỷ nhập tràng hay cổ trang, để câu chuyện phù hợp thời đại và gần gũi công chúng. Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và nhà sản xuất Charlie Nguyễn muốn thực hiện dự án này vì tình yêu điện ảnh và ý tưởng xuất sắc từ bản gốc.

Giữ đúng tinh thần của phim gốc, Đại tiệc trăng máu 8 sẽ mở màn bằng cú oneshot dài 35 phút - cú máy dài nhất trong lịch sử màn ảnh Việt. Phim mang màu sắc hài hước châm biếm, quy tụ Vân Sơn, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát, Lê Khánh, Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, NSƯT Đức Khuê, Quốc Khánh...

Đại tiệc trăng máu 8 sẽ khởi chiếu từ ngày 24/4 (dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4).