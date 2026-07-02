Đang họp báo, huấn luyện viên CHDC Congo sững sờ nhận tin cha qua đời

(VTC News) -

Rạng sáng ngày 3/7, CHDC Congo đã chính thức dừng bước tại World Cup 2026 sau trận thua 1-2 trước đội tuyển Anh ở vòng 1/16 (vòng 32 đội). Trong buổi họp báo sau trận, HLV trưởng Sebastien Desabre của CHDC Congo bất ngờ nhận tin dữ. Ông được thành viên trong bộ phận truyền thông của đội tuyển thông báo rằng cha của ông vừa qua đời.

"Chúng tôi xin thông báo rằng cha của HLV trưởng vừa qua đời. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến ông", tờ The Sun thuật lại lời nhân viên truyền thông của đội tuyển CHDC Congo thông báo ở cuối buổi họp báo, sau khi xác nhận rằng không còn phóng viên nào đặt câu hỏi.

Thông tin bất ngờ khiến vị chiến lược gia người Pháp không giấu được sự bàng hoàng trong giây lát. Dù vậy, ông vẫn giữ được sự điềm tĩnh, gửi lời cảm ơn tới các phóng viên trước khi kết thúc buổi họp báo.

HLV Sebastien Desabre nhận tin dữ ngay sau trận thua Anh 1-2. (Ảnh: Reuters)

Khoảnh khắc này khép lại hành trình đáng nhớ của CHDC Congo tại World Cup 2026. Dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân 49 tuổi, đội tuyển này lần đầu tiên góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh kể từ năm 1974, đồng thời viết nên nhiều cột mốc mới trong lịch sử bóng đá nước nhà.

Đây cũng là lần đầu CHDC Congo vượt qua vòng bảng để góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp. Dù phải dừng bước trước tuyển Anh, màn trình diễn của đại diện châu Phi vẫn nhận được nhiều lời khen nhờ tinh thần thi đấu kiên cường và lối chơi giàu tính tổ chức.

Trong buổi họp báo, HLV Desabre cho rằng đội bóng của ông đã để lại hình ảnh tích cực về nền bóng đá nước này trước thế giới, sau khi khiến tuyển Anh phải trải qua một trận đấu đầy khó khăn.

“Khi đại diện cho đội tuyển quốc gia, bạn phải để lại một hình ảnh đẹp, và tôi tin rằng chúng tôi đã làm được điều đó”, HLV Desabre khẳng định. Đội bóng của ông ghi bàn ngay phút thứ 7 và phòng ngự kiên cường, trước khi cuối cùng bị xuyên thủng trong 15 phút cuối trận.

“Chúng tôi tự hào nhiều hơn là thất vọng. Tất nhiên, chúng tôi buồn vì phải rời World Cup, nhưng toàn đội đã ghi 5 bàn ở giải đấu này, đối đầu với những đội có thứ hạng cao hơn nhiều và vẫn giành được những kết quả tốt”, ông nói thêm.

Video: Anh thắng ngược CHDC Congo 2-1

HLV Desabre gây bất ngờ khi lựa chọn cách tiếp cận thiên về tấn công hơn dự đoán. CHDC Congo thi đấu với hàng thủ 4 người thay vì 5 người, qua đó dồn tuyển Anh vào thế khó. Ông cho rằng dù thua trận, đây cũng được xem là chiến thắng đối với đội tuyển của mình.

“Chúng tôi đã có lúc khiến tuyển Anh gặp khó khăn, nhưng họ đã phản ứng lại. Đó là năng lực của những đội bóng lớn. Họ cần đến tiền đạo hay nhất thế giới để cứu mình, và đó là điều thường xảy ra khi đối đầu với các đội tuyển hàng đầu. Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể, đã ở rất gần chiến thắng, và điều đó cũng có thể được xem như một dạng chiến thắng đối với chúng tôi”, ông nhận định.