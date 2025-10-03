Dẫn dắt ngành kinh tế trọng điểm, FPT lọt Top 10 thương hiệu mạnh Việt Nam

(VTC News) -

FPT được vinh danh Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam 2025. Đây là một trong những giải thưởng lớn của Chương trình Thương hiệu mạnh Việt Nam do Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy - Vietnam Economic Times khởi xướng từ năm 2003.

Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam vinh danh các doanh nghiệp, tập đoàn quy mô lớn, đóng vai trò quan trọng mang tính dẫn dắt trong các ngành kinh tế trọng điểm và mũi nhọn của quốc gia.

Các thương hiệu mạnh Việt Nam 2025 được đánh giá dựa trên 5 tiêu chí gồm: Kết quả kinh doanh; Uy tín, giá trị thương hiệu của doanh nghiệp; Thực thi trách nhiệm xã hội và văn hóa doanh nghiệp; Hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp và năng lực vươn tầm quốc tế, hội nhập với thế giới.

Ông Đào Quang Bính - Trưởng Ban tổ chức Chương trình Thương hiệu mạnh Việt Nam 2025 - đánh giá: “FPT là tập đoàn công nghệ tiên phong, có nhiều đóng góp cho chuyển đổi số quốc gia, tăng trưởng kinh tế và nâng cao vị thế Việt Nam. Với chiến lược phát triển bền vững dựa trên ba lĩnh vực kinh doanh cốt lõi: Công nghệ, viễn thông và giáo dục, FPT đã xây dựng một hệ sinh thái toàn diện, có khả năng thích ứng cao trước những biến động của nền kinh tế số.

Tập đoàn đặc biệt chú trọng đầu tư vào các công nghệ lõi như AI, Cloud, Big Data… đồng thời phát triển đội ngũ nhân sự công nghệ chất lượng cao. Điều này giúp FPT không chỉ làm chủ công nghệ mà còn tạo nền tảng để đưa trí tuệ Việt vươn ra thế giới. Việc được vinh danh Top 10 Thương hiệu Mạnh Việt Nam là sự ghi nhận khách quan và xứng đáng cho một thương hiệu mang tầm chiến lược quốc gia”.

Năm 2024, FPT ghi nhận doanh thu 62.350 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 9.427 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 20% so với cùng kỳ. Tám tháng đầu năm 2025, doanh thu và lợi nhuận của FPT tiếp tục tăng trưởng ổn định, đạt 43.818 tỷ đồng và 8.315 tỷ đồng, tăng 10,5% và 17,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ và EPS lần lượt đạt 5.939 tỷ đồng và 3.498 đồng/cổ phiếu, tăng 18,6% và 17,5%.

Không chỉ tăng trưởng ổn định, theo nhiều tổ chức uy tín trong và ngoài nước, giá trị thương hiệu của FPT được củng cố và không ngừng tăng trưởng. Theo Brand Finance, giá trị thương hiệu của FPT năm 2025 tăng 18% so với năm 2024, đạt 1,2 tỷ USD. Forbes Việt Nam vinh danh FPT là đại diện duy nhất trong lĩnh vực CNTT và đứng thứ 3 trong Top 25 Thương hiệu niêm yết dẫn đầu.

Với cam kết nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu, FPT đã tiên phong trong các xu hướng công nghệ mới, tập trung vào 5 trụ cột: Trí tuệ nhân tạo, Bán dẫn, Công nghệ phần mềm ô tô, Chuyển đổi số, và Chuyển đổi xanh khẳng định được vị thế doanh nghiệp đầu ngành, đóng góp vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của Thương hiệu quốc gia tại 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.

FPT cũng đã được Gartner xếp hạng trong Top 40 doanh nghiệp dịch vụ CNTT châu Á Thái Bình Dương. Trong lĩnh vực AI, FPT đã nhận được bằng sáng chế tại các quốc gia phát triển như Mỹ, Nhật Bản và đang hợp tác với các doanh nghiệp AI hàng đầu như NVIDIA, Landing AI, Viện Nghiên cứu Mila hướng đến mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm AI của khu vực.

Không chỉ tiên phong trong các xu hướng công nghệ mới, FPT còn tiên phong trong các hoạt động ESG. Với FPT, ESG không chỉ được xem là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển mà còn tạo thêm sức mạnh để Tập đoàn phát huy giá trị cốt lõi, đảm bảo lợi ích cao nhất cho các bên liên quan trọng yếu.

Năm 2024 là năm thứ 4 liên tiếp, thông qua thực hành ESG trên mọi lĩnh vực, mọi đối tượng từ nội bộ đến các đối tác, FPT khẳng định mạnh mẽ cam kết của một tập đoàn toàn cầu sử dụng sức mạnh của công nghệ/AI, của quản trị bền vững, minh bạch để hướng tới tăng trưởng bền vững.

Trong suốt 37 năm, FPT luôn kiên trì thực hiện các hoạt động phát triển bền vững với định hướng con người là yếu tố then chốt và đặc biệt chú trọng hỗ trợ cộng đồng dựa trên chính thế mạnh công nghệ. FPT không ngừng lan tỏa giá trị tích cực thông qua nhiều chương trình CSR trọng yếu như Trường Hy Vọng mang cơ hội học tập cho trẻ em mồ côi sau đại dịch COVID-19, sáng kiến Ngày FPT vì Cộng đồng lan tỏa tinh thần trách nhiệm tới hàng chục nghìn nhân viên, học bổng dành cho các tài năng trẻ…

Hàng năm, CBNV cùng Tập đoàn tích cực tham gia các hoạt động trách nhiệm xã hội cũng như đóng góp tài chính, hướng đến mục tiêu mang lại giá trị thiết thực nhất cho cộng đồng, đóng góp vì một quốc gia hạnh phúc. Cùng với sự chung tay của CBNV, trong năm 2024, FPT đã triển khai nhiều sự kiện, hoạt động trách nhiệm xã hội, mang lại những giá trị cả về vật chất và tinh thần thiết thực nhất cho 62.540 người trên phạm vi toàn quốc. Ngoài ra, trong năm 2024, FPT đã trao học bổng Nguyễn Văn Đạo cho 8.233 bạn trẻ.

Văn hóa doanh nghiệp sáng tạo, nhân văn, cùng môi trường làm việc khuyến khích đổi mới đã giúp FPT nhiều năm liền không chỉ lọt Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam mà còn đạt giải Nơi làm việc tốt nhất ở nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Nhật Bản, Singapore.

Là tập đoàn toàn cầu, FPT đã phát huy được trí tuệ và sức mạnh đa dạng của nguồn nhân lực, khẳng định vị thế dẫn đầu, không chỉ trong lĩnh vực công nghệ mà còn tiên phong trong việc kiến tạo môi trường làm việc đẳng cấp, hạnh phúc cho người lao động. Bên cạnh đó, để góp phần rút ngắn khoảng cách kinh tế, việc làm giữa các vùng miền, FPT tạo điều kiện để người lao động thuộc các dân tộc thiểu số có cơ hội việc làm bình đẳng.

Đây cũng là yếu tố quan trọng tạo lợi thế cạnh tranh bền vững cho FPT. Tính đến hết 31/12/2024, Tập đoàn có 54.687 nhân sự làm việc tại hơn 30 quốc gia, trong đó, có 3.489 nhân sự người nước ngoài với 87 quốc tịch, đến chủ yếu từ các quốc gia như Mỹ, Nhật Bản, Slovakia, Malaysia, Mexico, Philippines …, tăng 19,3% so với cùng kỳ.

Qua 22 năm tổ chức, Chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam đã trở thành kênh thông tin - kết nối - hội tụ với sự tham gia của đông đảo CEOs các Tập đoàn, Doanh nghiệp uy tín hàng đầu Việt Nam, các nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách, giới chuyên gia kinh tế trong nước và quốc tế.

Chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025 với chủ đề “DOANH NGHIỆP VƯƠN TẦM” đã được khởi động từ tháng 7/2025 với sự tham gia ứng cử và đề cử của hàng trăm doanh nghiệp Việt Nam có thành tích xuất sắc trong tăng trưởng, đẩy mạnh đầu tư xanh và phát triển bền vững, có đóng góp vì sự phát triển của cộng đồng, địa phương.