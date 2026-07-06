Đã có người liên hệ xác nhận thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên

(VTC News) -

Chiều 6/7, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Đặng Văn Tây Lo - Chủ tịch UBND xã Vàm Cỏ (tỉnh Tây Ninh) cho biết, địa phương vừa tiếp nhận một gia đình đến nhận là thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên sau khi đọc được thông tin trên báo chí.

Theo ông Lo, các thông tin ban đầu gia đình cung cấp phù hợp với hồ sơ về liệt sĩ mà cơ quan chức năng đang xác minh. Hiện gia đình đang thu xếp công việc để đến Công viên Lê Thị Riêng phối hợp với lực lượng chức năng xác minh thêm.

Di vật của các liệt sĩ được tìm thấy.

PV Báo Điện tử VTC News đã liên hệ với gia đình trên. Người đại diện cho biết ông tên Huỳnh Văn Nhỏ (59 tuổi), là em ruột của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Theo ông Nhỏ, gia đình nhiều năm qua vẫn lưu giữ Bằng "Tổ quốc ghi công" của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên và luôn mong có ngày tìm được nơi anh mình yên nghỉ.

"Khi biết lực lượng chức năng tìm thấy hài cốt và xác định được tên anh tôi, cả gia đình rất xúc động. Chúng tôi đang thu xếp để lên TP.HCM xác minh", ông Nhỏ nói.

Trước đó, trong quá trình khai quật khu vực phía sau Nhà truyền thống tại Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện một rãnh chôn tập thể dài khoảng 25 m. Đến nay, cơ quan chức năng đã quy tập được 7 hài cốt cùng nhiều di vật như tấm tăng bộ đội, hộp tiếp đạn, lược, cưa tay và nhiều giấy tờ.

Đặc biệt, trong số các di vật thu được có một mẩu giấy dù đã hư hỏng nhưng vẫn còn đọc được những thông tin quan trọng như "Đồng chí Huỳnh Văn Quên", "Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam", "Ban Chỉ huy Tiểu đoàn quyết định" cùng nhiều nội dung liên quan đến phiên hiệu đơn vị 962.

Theo Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, từ các di vật này, kết hợp giải mã phiên hiệu đơn vị và đối chiếu hồ sơ lưu trữ, lực lượng chức năng bước đầu xác định liệt sĩ Huỳnh Văn Quên là chiến sĩ Giải phóng quân, giữ chức Tiểu đội phó, thuộc đơn vị của Long An, từng tham gia chiến đấu tại khu vực cầu Chữ Y trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.TP.HCM.

Ngay sau khi xác định được thông tin ban đầu, Quân khu 7 đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh cùng các địa phương liên quan rà soát hồ sơ, đồng thời phát thông báo tìm thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Việc gia đình nhanh chóng liên hệ với cơ quan chức năng được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình xác minh danh tính liệt sĩ. Nếu các thông tin hồ sơ, nhân thân và kết quả giám định tiếp tục trùng khớp, đây sẽ là trường hợp đầu tiên trong số các hài cốt được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng được xác định rõ danh tính sau gần 60 năm.

Hiện công tác khai quật tại Công viên Lê Thị Riêng vẫn đang được tiếp tục. Các lực lượng chuyên môn cũng đang khẩn trương giám định, đối chiếu hồ sơ, đồng thời kêu gọi các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và thân nhân liệt sĩ tiếp tục cung cấp thông tin để sớm xác định danh tính các hài cốt còn lại.