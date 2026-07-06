Tìm thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên vừa được quy tập ở Công viên Lê Thị Riêng

(VTC News) -

Thông tin trên được Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 cho biết tại lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng sáng 6/7.

Theo Thiếu tướng Trần Chí Tâm, trong quá trình khai quật, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một mẩu giấy đã hư hỏng nhưng vẫn còn đọc được các thông tin như: "Đồng chí Huỳnh Văn Quên", "Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam", "Ban Chỉ huy Tiểu đoàn quyết định" cùng một số nội dung liên quan đến phiên hiệu đơn vị 962.

Từ những thông tin còn lưu lại trên di vật, kết hợp giải mã phiên hiệu đơn vị và đối chiếu hồ sơ lưu trữ, Quân khu 7 bước đầu xác định liệt sĩ Huỳnh Văn Quên là chiến sĩ Giải phóng quân, giữ chức Tiểu đội phó, thuộc đơn vị của Long An.

Di vật của các liệt sĩ được tìm thấy.

Theo cơ quan chức năng, đơn vị này từng tham gia chiến đấu tại khu vực cầu Chữ Y trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được cho là đã hy sinh trong trận đánh này trước khi được đưa về chôn cất tại khu vực nay là Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng.

Ngay sau khi xác định được thông tin ban đầu, Quân khu 7 đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh và các địa phương liên quan rà soát hồ sơ, xác minh quê quán, tìm kiếm thân nhân liệt sĩ.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng phát đi thông báo tìm kiếm thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Những người từng công tác tại đơn vị 962 hoặc có thông tin liên quan đến liệt sĩ được đề nghị liên hệ với cơ quan chức năng để phối hợp đối chiếu hồ sơ, phục vụ công tác xác minh.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.TP.HCM.

Trước đó, sau nhiều ngày khảo sát và đào thăm dò tại khu vực phía sau Nhà truyền thống trong Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện một rãnh chôn tập thể dài khoảng 25 m. Đến nay, cơ quan chức năng đã quy tập được 7 hài cốt cùng nhiều di vật như tấm tăng bộ đội, hộp tiếp đạn, lược, cưa tay và nhiều giấy tờ phục vụ công tác nhận dạng.

Theo Ban Chỉ đạo 515, việc tìm thấy mẩu giấy ghi tên liệt sĩ Huỳnh Văn Quên không chỉ giúp bước đầu xác định danh tính một liệt sĩ sau gần 60 năm mà còn mở ra thêm manh mối để tiếp tục giải mã thông tin đối với các hài cốt còn lại được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng.