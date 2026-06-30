Cựu HLV 'online' của Campuchia muốn dẫn dắt Nhật Bản vô địch World Cup

(VTC News) -

"Tôi vẫn luôn khát khao được đứng trên sân với tư cách huấn luyện viên trưởng đội tuyển Nhật Bản. Tuy nhiên tôi vẫn còn nhiều việc phải làm. Tôi nhận thức được rằng mình cần cải thiện nhiều điều để có thể đi xa hơn", cựu danh thủ Keisuke Honda nói trên sóng truyền hình đài NHK khi tham gia bình luận trận đấu giữa Nhật Bản và Brazil.

Ông Keisuke Honda càng nổi danh ở khu vực Đông Nam Á khi nhận lời làm huấn luyện viên "online" cho đội tuyển quốc gia và U23 Campuchia. Keisuke Honda thường làm việc trực tuyến do vẫn còn bận thi đấu. Ông chỉ trực tiếp cầm quân khi các đội tuyển Campuchia dự những giải đấu chính thức như AFF Cup hay SEA Games.

Keisuke Honda (phải) khi còn dẫn dắt Campuchia.

Cựu tiền vệ này nói: "Tôi vẫn tin khả năng mình có thể làm được một điều gì đó. Tôi sẽ tiếp tục kêu gọi mọi người ủng hộ và sẽ tìm kiếm cơ hội cho riêng mình. Trước đó, cần phải phát triển bản thân trong những lĩnh vực khác nhau, chỉ có vậy thôi".

Đáng chú ý, Keisuke Honda từng là học trò cũ của ông Hajime Moriyasu - huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Nhật Bản.

HLV Moriyasu bắt đầu dẫn dắt đội tuyển quốc gia Nhật Bản từ năm 2018. Bất chấp một vài thời điểm đối diện áp lực, ông Moriyasu vẫn xây dựng đội tuyển Nhật Bản với nhiều màu sắc thú vị. Tuy nhiên, họ vẫn chưa một lần vượt qua vòng loại.

Ông Moriyasu chia sẻ thêm: "Dĩ nhiên là tôi rất tiếc nuối khi phải kết thúc hành trình của mình tại World Cup 2026. Nhưng các cầu thủ đã cống hiến hết mình trong trận đấu với Brazil. Cho đến thời điểm này, tôi trân trọng mỗi ngày làm việc và sự tận tâm của họ.

Không chỉ cầu thủ mà ban huấn luyện, đội ngũ hỗ trợ đã nỗ lực hết khả năng trong suốt hành trình World Cup. Chúng tôi đã làm hết khả năng của mình. Mặc dù hiện tại tôi và toàn đội cảm thấy rất thát vọng nhưng cần phải chấp nhận kết quả này và biến nó trở thành động lực. Đội tuyển Nhật Bản sẽ trở lại mạnh mẽ".