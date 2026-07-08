+
++
Tin mới nhất
Tin nổi bật
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2026
Chuyển đổi xanh
Đóng
'Cuộc chiến ngầm' chi phối giá vàng
(VTC News) -
Thị trường vàng đang chứng kiến cuộc giằng co quyết liệt khi các ngân hàng trung ương liên tục gia tăng dự trữ vàng, trong khi các quỹ ETF lớn lại mạnh tay bán ra.
VTC News
⚡ Tin mới nhất
🔥 Tin nổi bật
Tin mới
'Cuộc chiến ngầm' chi phối giá vàng
12:53 08/07/2026
Tin giá vàng
Clip ngôi nhà hai tầng đổ sập xuống dòng nước lũ
12:25 08/07/2026
Tin nóng
41 điểm 10 Toán ở Lào Cai thuộc cụm thi THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành
12:09 08/07/2026
Tin tức - Sự kiện
1.439 tài năng công nghệ châu Á tranh tài tại Asian Hackathon for Green Future
12:06 08/07/2026
Khoa học - Công nghệ
Sun PhuQuoc Airways mở bán 2 đường bay Hải Phòng - TP.HCM và Phú Quốc
12:02 08/07/2026
Du Lịch
Việt Nam viện trợ khẩn cấp Venezuela 300.000 USD khắc phục hậu quả động đất
11:45 08/07/2026
Thời sự quốc tế
Vàng miếng SJC mất mốc 150 triệu đồng/lượng
11:32 08/07/2026
Tin giá vàng
Cách gọi loài rắn là 'bé Na' từ đâu mà có?
11:27 08/07/2026
Chuyện bốn phương
Gắn biển số ‘phát lộc’ giả, tài xế bị phạt 40 triệu đồng
11:22 08/07/2026
Bản tin 113
Toàn cảnh Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình trước ngày vận hành
11:19 08/07/2026
Tin tức
Trung Quốc phát hiện lỗ hổng có thể theo dõi điện thoại ngay cả khi ngoại tuyến
11:15 08/07/2026
Thủ thuật
Bộ Y tế chấn chỉnh việc bệnh viện tự điều phối tạng hiến
11:11 08/07/2026
Tin tức
Gần 40 học sinh nhập viện ở Đắk Lắk, Bộ Y tế yêu cầu truy nguồn thực phẩm
11:04 08/07/2026
An toàn thực phẩm
Chuyện tình cổ tích hơn 3 thập kỷ của Messi và nữ người mẫu xinh đẹp
11:01 08/07/2026
Sao thế giới
Clip 'hướng dẫn sử dụng khối nghỉ hè' hút 6 triệu view nhờ công nhân nhí 6 tuổi
11:00 08/07/2026
Giới trẻ
Nữ đạo diễn phim 714 tỷ đồng vừa được thăng hàm Đại tá là ai?
10:58 08/07/2026
Sao Việt
Giá bạc hôm nay 8/7/2026: Trong nước giảm, thế giới tăng
10:52 08/07/2026
Giá bạc hôm nay
Tin thế giới nổi bật trong ngày 8/7
10:49 08/07/2026
Thời sự quốc tế
Loài cá độc gấp 1.000 lần xyanua bùng phát, Hy Lạp treo thưởng tiêu diệt
10:46 08/07/2026
Sống xanh
Siêu bão Bavi giật trên cấp 17, Biển Đông biển động rất mạnh
10:34 08/07/2026
Thời tiết
Kỳ họp không thường lệ của Quốc hội sẽ xử lý ngay vấn đề cấp bách, còn ách tắc
10:20 08/07/2026
Tin nóng
Vụ 146 điểm 10 môn Toán bất thường: Người dân Tuyên Quang nói gì?
10:09 08/07/2026
Tin tức - Sự kiện
Messi khóc 'tuyệt đối điện ảnh', huyền thoại World Cup thêm 1 tập sử thi
10:06 08/07/2026
Thể thao
Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT xử lý dứt điểm vụ việc tại Đại học Kinh Bắc
10:04 08/07/2026
Tin tức - Sự kiện
Người đàn ông suýt mất mạng vì xương đâm thủng dạ dày
10:02 08/07/2026
Tin tức
'Phép màu' Messi: Argentina hơn 99% bị loại vẫn ngược dòng trong 800 giây
10:01 08/07/2026
Thể thao
Mỹ hoàn thành cuộc tấn công Iran, đánh trúng hơn 80 mục tiêu
09:46 08/07/2026
Thời sự quốc tế
Điều gì khiến thịt bò Kobe đắt đỏ đến như vậy?
09:30 08/07/2026
Chuyện bốn phương
Samsung chốt ngày ra mắt Galaxy Z Fold 8, đối đầu iPhone gập
09:18 08/07/2026
Khoa học - Công nghệ
Giá tiêu hôm nay 8/7/2026: Đồng loạt tăng trở lại
09:15 08/07/2026
Giá hồ tiêu hôm nay
Xem thêm
SiteMap News
SiteMap
Ngôn ngữ : English
United States / International
Ngôn ngữ : हिन्दी (Hindi)
India
Ngôn ngữ : Français
France
Ngôn ngữ : Deutsch
Germany
Ngôn ngữ : 日本語 (Japanese)
Japan
Ngôn ngữ : 한국어 (Korean)
South Korea
Ngôn ngữ : Русский (Russian)
Russia
Ngôn ngữ : العربية (Arabic)
Arab Countries / Middle East
Ngôn ngữ : Español (Spanish)
Spain / Latin America
Ngôn ngữ : ไทย (Thai)
Thailand
Ngôn ngữ : Català (Catalan)
Catalonia (Spain)