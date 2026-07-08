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'Cuộc chiến ngầm' chi phối giá vàng

(VTC News) -

Thị trường vàng đang chứng kiến cuộc giằng co quyết liệt khi các ngân hàng trung ương liên tục gia tăng dự trữ vàng, trong khi các quỹ ETF lớn lại mạnh tay bán ra.

VTC News
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