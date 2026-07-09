Cụ bà 103 tuổi chiến thắng ung thư dạ dày nhờ điều trị đa chuyên khoa

(VTC News) -

Nhiều tháng sau khi nhận chẩn đoán ung thư dạ dày, gia đình cụ Hoàng Thị Hát vẫn chưa thể đưa ra quyết định phẫu thuật bởi tuổi cụ đã ngoài 100, mỗi chỉ định can thiệp đều đi kèm nỗi lo về khả năng chịu đựng gây mê, nguy cơ biến chứng.

Khi tuổi tác trở thành thách thức trong quyết định điều trị

Trước khi đến Vinmec Hải Phòng, cụ Hát thường xuyên đau âm ỉ vùng thượng vị, ăn uống kém và buồn nôn sau bữa ăn.

Kết quả thăm khám xác định cụ mắc ung thư dạ dày và cần được điều trị ngoại khoa. Tuy nhiên, ở tuổi 103 tuổi, mọi chỉ định phẫu thuật đều phải được cân nhắc thận trọng nhằm bảo đảm cân bằng giữa hiệu quả điều trị và mức độ an toàn.

"Khi được các chuyên gia tại Vinmec Hải Phòng trực tiếp thăm khám, tư vấn kỹ lưỡng và giải thích rõ về phương án điều trị, gia đình quyết định đặt niềm tin và đưa bà tới đây", người nhà cụ Hát chia sẻ.

BS Vũ Văn Quân cùng đội ngũ điều dưỡng Vinmec Hải Phòng thăm khám, chúc mừng cụ bà Hoàng Thị Hát (103 tuổi) hồi phục tích cực sau phẫu thuật.

Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ thăm khám và đánh giá toàn diện. Kết quả cho thấy cụ Hát mắc ung thư dạ dày với tổn thương đã tiến triển tại thành dạ dày, kèm tình trạng viêm và thiếu máu.

Theo PGS.TS.BS Lê Văn Thành - Phó Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, đối với bệnh nhân cao tuổi, thách thức không chỉ nằm ở việc loại bỏ khối u mà còn ở khả năng vượt qua cuộc phẫu thuật và phục hồi sau can thiệp.

"Tuổi cao làm gia tăng nhiều nguy cơ trong điều trị, nhưng điều quan trọng là phải đánh giá toàn diện chức năng tim mạch, hô hấp, dinh dưỡng, các bệnh lý đi kèm và khả năng hồi phục của từng bệnh nhân. Chỉ khi cân bằng được giữa lợi ích điều trị và mức độ an toàn, chúng tôi mới đưa ra quyết định can thiệp", bác sĩ cho biết.

Sau nhiều lần hội chẩn đa chuyên khoa, PGS.TS.BS Lê Văn Thành, cùng ThS.BS Vũ Văn Quân - Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa - Gan mật - Tiết niệu, BSCKII Đặng Xuân Tùng và các chuyên gia gây mê hồi sức, hồi sức tích cực, dinh dưỡng, phục hồi chức năng đã thống nhất lựa chọn phẫu thuật là phương án điều trị tối ưu.

Điều trị đa chuyên khoa mở thêm cơ hội sống

Mục tiêu của ê-kíp là loại bỏ triệt để tổn thương ung thư, đồng thời giảm tối đa sang chấn phẫu thuật để bệnh nhân phục hồi nhanh và an toàn.

Các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi cắt đoạn dạ dày kết hợp nạo vét hạch theo đúng nguyên tắc điều trị ung thư. So với mổ mở, phương pháp này giúp giảm đau, hạn chế mất máu, giảm nguy cơ biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục, đặc biệt phù hợp với người cao tuổi hoặc có nhiều bệnh lý nền.

Song song với đó, ê-kíp gây mê hồi sức xây dựng kế hoạch theo dõi chặt chẽ trong và sau mổ nhằm đảm bảo an toàn tối đa. Người bệnh được áp dụng kỹ thuật gây tê cơ dựng sống (ESP) - phương pháp giảm đau hiện đại giúp kiểm soát đau hiệu quả, tạo điều kiện cho việc vận động và phục hồi sớm sau mổ.

Đội ngũ dinh dưỡng và phục hồi chức năng cũng xây dựng chương trình chăm sóc cá thể hóa, từ chế độ ăn đến các bài tập vận động phù hợp với thể trạng của bệnh nhân. Sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa giúp từng mắt xích trong quá trình điều trị được tối ưu, góp phần giảm nguy cơ biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục.

Ê-kíp phẫu thuật Vinmec Hải Phòng thực hiện ca mổ cho cụ bà Hát sau quá trình hội chẩn và đánh giá toàn diện.

Nhờ chiến lược điều trị được xây dựng bài bản, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Sau mổ, cụ Hát được theo dõi liên tục bởi đội ngũ đa chuyên khoa. Những ngày đầu hậu phẫu, các chỉ số sinh tồn ổn định, chức năng tiêu hóa dần hồi phục, không ghi nhận biến chứng đáng kể. Cụ tỉnh táo, giảm đau rõ rệt và từng bước trở lại các hoạt động sinh hoạt hằng ngày.

Đối với gia đình, kết quả này không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp họ thêm vững tin sau nhiều tháng kiên trì tìm kiếm cơ hội điều trị cho người thân.

Sự phát triển của ngoại khoa hiện đại đang mở ra thêm nhiều cơ hội cho người mắc bệnh lý tiêu hóa và ung thư đường tiêu hóa. Trong đó, phẫu thuật nội soi ngày càng khẳng định vai trò quan trọng nhờ khả năng can thiệp chính xác, ít xâm lấn, giảm biến chứng và thúc đẩy quá trình hồi phục.

Tại Vinmec Hải Phòng, kỹ thuật này được triển khai theo mô hình điều trị đa chuyên khoa gồm ngoại khoa, gây mê hồi sức, hồi sức tích cực, dinh dưỡng và phục hồi chức năng. Cách tiếp cận toàn diện giúp xây dựng chiến lược điều trị phù hợp cho từng người bệnh.

Thực tế cho thấy, tuổi tác không phải là rào cản tuyệt đối trong điều trị ung thư. Khi được đánh giá toàn diện và lựa chọn đúng phương pháp, ngay cả những trường hợp có nguy cơ rất cao vẫn có cơ hội được điều trị an toàn, kéo dài thời gian sống và nâng cao chất lượng cuộc sống.