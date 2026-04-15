Công an xã cứu cụ ông khỏi bẫy lừa đảo tinh vi qua điện thoại

Công an xã Yên Thành (Nghệ An) vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn một vụ giả danh cán bộ công an để đe dọa, tống tiền, giúp người dân tránh thiệt hại gần 100 triệu đồng.

Ngày 15/4, ông P.V.Đ. (68 tuổi, trú xã Yên Thành) đã gửi thư tay cảm ơn lực lượng Công an xã vì kịp thời hỗ trợ, ngăn chặn hành vi lừa đảo qua điện thoại.

Công an xã Yên Thành phân tích cho người dân thủ đoạn lừa đảo của tội phạm.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 2/4/2026, Công an xã Yên Thành nhận được tin báo từ giao dịch viên Quỹ tín dụng chi nhánh Yên Thành về việc ông Đ. có biểu hiện bất thường khi đến rút số tiền hơn 88 triệu đồng.

Ngay sau đó, lực lượng công an nhanh chóng tiếp cận, xác minh và phát hiện ông Đ. đang bị một đối tượng lạ gọi điện, giả danh cán bộ công an để đe dọa.

Đối tượng thông báo ông Đ. có khoản nợ 100 triệu đồng tại ngân hàng và yêu cầu chuyển tiền để “giải quyết”, nếu không sẽ bị khởi kiện. Tin theo lời, ông Đ. đã vay mượn thêm để chuẩn bị chuyển đủ số tiền theo yêu cầu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xã đã kịp thời giải thích cho ông Đ. hiểu rõ đây là thủ đoạn lừa đảo quen thuộc, thường nhắm vào người cao tuổi. Nhờ đó, ông Đ. đã dừng ngay giao dịch, không thực hiện chuyển tiền, tránh được nguy cơ mất số tiền lớn.

Gia đình ông Đ. sau đó bày tỏ sự vui mừng và cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của lực lượng công an địa phương. Việc phát hiện kịp thời từ phía nhân viên quỹ tín dụng cùng sự vào cuộc nhanh chóng của công an đã góp phần ngăn chặn thành công vụ lừa đảo.

Từ vụ việc trên, Công an xã Yên Thành khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi lạ tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng. Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, không chuyển tiền theo yêu cầu qua điện thoại. Cơ quan công an không làm việc với công dân qua điện thoại và không yêu cầu chuyển tiền để giải quyết các vụ việc liên quan. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần nhanh chóng báo cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.