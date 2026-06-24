Công an điều tra vụ tung tin giả ‘làm tôm khô bằng cao su non’ ở Cà Mau

(VTC News) -

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Cái Nước ngày 24/6, những ngày qua trên các nền tảng Facebook, TikTok xuất hiện nhiều bài đăng, video lan truyền nội dung cho rằng Công an tỉnh Cà Mau đã bắt giữ một cơ sở sản xuất tôm khô giả bằng cao su non và hóa chất độc hại tại địa bàn thị trấn Cái Nước (nay là xã Cái Nước).

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận, gây lo ngại về chất lượng sản phẩm tôm khô - một đặc sản nổi tiếng của địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Cái Nước đã chỉ đạo Công an xã phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát và xác minh toàn bộ các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Kết quả xác minh cho thấy không có vụ việc công an bắt giữ cơ sở sản xuất tôm khô giả như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau xác định không có vụ công an bắt giữ cơ sở sản xuất tôm khô giả bằng cao su non như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Đặc biệt, thông tin cho rằng người bị bắt là bà Nguyễn Thị Tuyết (47 tuổi, cư trú tại xã Cái Nước) cũng được xác định là không có căn cứ. Qua kiểm tra, rà soát, địa phương không phát hiện trường hợp nào mang tên Nguyễn Thị Tuyết bị bắt vì hành vi làm tôm khô giả bằng cao su non và hóa chất độc hại như các bài đăng đã nêu.

UBND xã Cái Nước khẳng định các thông tin lan truyền trên mạng xã hội về vụ việc nêu trên tại địa bàn xã là không chính xác, không có căn cứ thực tế.

Thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội được xác định không có căn cứ, cơ quan chức năng đang truy tìm người phát tán để xử lý.

Nhằm tránh gây hoang mang trong nhân dân và ảnh hưởng đến uy tín ngành sản xuất tôm khô truyền thống của địa phương, UBND xã Cái Nước đã chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với các cơ quan chuyên môn và đơn vị an ninh mạng tiếp tục làm rõ nguồn phát tán thông tin.

Các cơ quan chức năng cũng được giao nhiệm vụ thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến trên không gian mạng, kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý những trường hợp tiếp tục đăng tải, chia sẻ, cắt ghép hoặc bình luận mang tính suy diễn, sai sự thật liên quan đến vụ việc.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau cũng đã có chỉ đạo hỏa tốc yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân phát tán thông tin thất thiệt về việc "tôm khô làm bằng cao su non", đồng thời bảo vệ uy tín của ngành hàng tôm khô địa phương và ổn định tâm lý người tiêu dùng.