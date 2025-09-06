(VTC News) -

Đây là câu đố về từ ngữ xuất hiện trên mạng xã hội trong những ngày gần đây khiến nhiều người phải chịu thua, vì không tìm được ra đáp án. Câu đố có nội dung như sau: "Con gì để nguyên gặm cỏ trên bờ, hễ đuôi bị bứt, nhảy ùm xuống sông?".

Nếu chỉ đọc lướt qua nhiều người sẽ nghĩ thật đơn giản nhưng để tìm được ra đáp án không phải ai cũng làm được. Bạn hãy thử sức với câu đố từ ngữ này xem mình thông minh tới đâu.

Con gì để nguyên gặm cỏ trên bờ, hễ đuôi bị bứt, nhảy ùm xuống sông? (Ảnh minh họa)

Nếu tìm ra đáp án trong thời gian ngắn nhất, hãy kéo xuống bình luận để ghi lại và xem có bao nhiêu người cùng suy nghĩ như bạn.