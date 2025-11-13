Chuyện 'tình chị duyên em' của mỹ nhân phố cổ nức tiếng Hà Nội thập niên 1950

(VTC News) -

Bức ảnh nữ sinh cầm cờ diễu hành tại sân vận động Hàng Đẫy vào ngày giải phóng Thủ đô 10/10/1954 là một trong những biểu tượng nổi tiếng thể hiện được tinh thần yêu nước sâu sắc của những người trẻ. Điều đặc biệt hơn cả, nhân vật chính trong bức ảnh, bà Phạm Thị Bạch Thược không chỉ là nữ sinh có lòng yêu nước nồng nàn, mà còn là hoa khôi nổi danh vào thập niên 1950 tại Hà Nội.

Sinh viên Phạm Thị Bạch Thược diễu hành tại sân vận động Hàng Đẫy ngày 10/10/1954.

Nữ giai nhân làm cách mạng

Giai nhân này có cái tên rất đẹp và ấn tượng: Phạm Thị Bạch Thược. Bà sinh năm 1932 trong một gia đình giàu có ở phố Hàng Ngang, Hà Nội. Cha bà là cụ Phạm Hữu Ninh, nhà giáo sáng lập trường Thăng Long, ngôi trường tư thục đầu tiên của người Việt Nam tại Hà Nội trong thời Pháp thuộc.

Từ khi sinh ra, tiểu thư Bạch Thược đã được cưng chiều hết mực và không bị ép buộc phải sống theo khuôn phép cũ. Lúc còn nhỏ, bà thích mặc quần áo con trai, chơi bi, đánh đáo, không biết đến thêu thùa, nấu ăn như các cô gái khuê các của Hà thành.

Đến tuổi thiếu nữ, bà trở thành sinh viên Trường Đại học Y dược (về sau tách thành 2 trường ĐH Y Hà Nội và ĐH Dược Hà Nội) và được tôn vinh là hoa khôi của trường. Khuôn mặt trái xoan, làn da sáng, cặp mắt đẹp với ánh nhìn mạnh mẽ, kiên nghị, giọng nói nhỏ nhẹ, cử chỉ khoan thai, nữ sinh này trở thành hình mẫu cho nét đẹp thiếu nữ Hà Nội thập niên 1950.

Bạch Thược nổi tiếng và được hâm mộ không chỉ vì nhan sắc. Bà rất thông minh, học rất giỏi và là nhà hoạt động xã hội tích cực. Thời sinh viên, bà tham gia in, phát truyền đơn, vận động các bạn học tham gia kháng chiến. Thậm chí, có lần Sở Mật thám (cơ quan tình báo, mật thám và an ninh của chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương) từng bắt nhốt bà suốt 6 tháng liền.

Bà Bạch Thược có nét đẹp được xem là chuẩn mực của phụ nữ Hà Nội thập niên 1950.

Nếu không có sự can thiệp của anh rể thì có lẽ bà đã phải chịu đòn tra tấn dã man của thực dân. Những ngày bị giam cầm đó không khuất phục được bà mà còn khiến khát vọng góp sức mình cho cuộc đấu tranh chống xâm lược càng bùng cháy.

Ngày 10/10/1954, cô gái 22 tuổi Bạch Thược mặc áo dài trắng, tay cầm cờ, diễu hành trang nghiêm trong đoàn người đón bộ đội tiếp quản Thủ đô. Nhiều bức ảnh ghi lại khoảnh khắc này khiến giai nhân phố cổ càng nổi tiếng. Điều đặc biệt của Bạch Thược so với các giai nhân phố cổ khác là khi nhắc đến bà, người ta không chỉ ca tụng nhan sắc chim sa cá lặn, mà còn khâm phục lòng dũng cảm, tinh thần yêu nước nồng nàn và những đóng góp cho cách mạng.

Mối "tình chị duyên em" do cha sắp đặt

Tuy xinh đẹp, thông minh nhưng suốt thời thiếu nữ, bà Bạch Thược hầu như không bao giờ tiếp xúc với đàn ông, thậm chí nhiều khi còn chạy trốn những cuộc chuyện trò thân mật với người khác giới. Tâm hồn cô gái tuổi 20 trong veo, không vướng bận một chút tình yêu.

Người đầu tiên khiến trái tim giai nhân Hà thành rung động là một chàng bác sỹ quân y. Hai người gặp nhau trong thời kháng chiến. Tình yêu của họ lúc đó thật đẹp, trong sáng và sẵn sàng gắn bó một đời.

Tuy nhiên, khi tình yêu đang mặn nồng, Bạch Thược biết mình đã được cha hứa hôn với ông Vũ Sơn. Thanh niên này là bạn học của chị gái là Kim Thoa, và vẫn đem lòng yêu người chị.

Vì say đắm Kim Thoa, Vũ Sơn thường xuyên đến nhà chơi. Sau đó, bà Thoa quyết định kết hôn với vị bác sỹ khá nổi tiếng rồi thoát ly theo gia đình chồng.

Cụ Phạm Hữu Ninh rất quý ông Vũ Sơn nên động viên ông tham gia kháng chiến và hứa hẹn sau này sẽ gả Bạch Thược. Lời hứa hôn này tạo nên giai thoại "tình chị duyên em" nổi tiếng lúc bấy giờ.

Bà Bạch Thược thời trẻ và ở tuổi già.

Khi cha nhắc đến chuyện hứa hôn, Bạch Thược rất đau khổ, dằn vặt giữa việc chọn nghe theo trái tim hay sắp đặt của gia đình. Người bạn trai bác sỹ quân y hiểu được tâm trạng của bà và chấp nhận ra đi.

Trước lúc chia tay, chàng trai si tình này gửi người đẹp bức thư cuối rất xúc động. Bà Bạch Thược giữ kín lá thư đó trong nhiều năm trời như một vật kỷ niệm thiêng liêng về mối tình đầu tiên. Đến ngày cưới, bà đốt bức thư đó thành tro để bắt đầu cuộc sống mới.

Tuy đến với nhau do sự sắp xếp của gia đình nhưng ông Vũ Sơn và bà Bạch Thược có cuộc hôn nhân viên mãn. Sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 1959, bà về công tác tại Trường Cán bộ Y tế Trung ương, rồi đi tu nghiệp về chuyên khoa Bào chế học tại Rumani. Sau đó, do chồng công tác trong ngành Ngoại giao nên bà cũng theo bôn ba nhiều nước.

Khi cao tuổi, chồng qua đời và các con đều có cuộc sống riêng, bà Bạch Thược sống một mình ở Hà Nội.