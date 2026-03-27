Chiêu thức 'sinh tồn' cực nguy hiểm của môn võ Israel bị cấm trong MMA

Trong thế giới võ thuật đối kháng, có những kỹ thuật bị xem là “cấm kỵ” trên sàn đấu, nhưng lại được coi là yếu tố sống còn trong thực chiến. Một trong số đó chính là đòn đá vào hạ bộ - kỹ thuật bị cấm tuyệt đối trong MMA, nhưng lại được xem như “vũ khí số 1” trong Krav Maga, hệ thống tự vệ nổi tiếng của Israel.

Đòn đánh "sinh tồn"

Trong MMA, mọi thứ được đặt trong khuôn khổ luật lệ nhằm đảm bảo an toàn và tính công bằng cho võ sĩ. Những đòn như móc mắt, đánh vào cổ họng, sau gáy hay hạ bộ đều bị cấm vì mức độ nguy hiểm cao. Mục tiêu của võ sĩ không phải là gây tổn thương tối đa, mà là kiểm soát trận đấu, buộc đối thủ đầu hàng hoặc giành chiến thắng theo luật định. Võ đài là nơi cả hai bên đều có sự chuẩn bị, trọng tài giám sát và điều kiện thi đấu rõ ràng.

Ngược lại, Krav Maga được xây dựng trên một thực tế hoàn toàn khác: những cuộc tấn công ngoài đời không có luật lệ. Không có trọng tài, không có sự công bằng về thể hình hay trình độ, và cũng không có cơ hội “làm lại”. Trong bối cảnh đó, mục tiêu duy nhất không phải là chiến thắng, mà là sống sót và thoát thân càng nhanh càng tốt. Chính vì vậy, những kỹ thuật bị coi là ăn gian trong thể thao lại trở thành công cụ thiết yếu trong tự vệ.

Imi Lichtenfeld là người sáng lập nên môn võ Krav Maga. (Nguồn: Global Martial Arts)

Người sáng lập môn võ Krav Maga là Imi Lichtenfeld. Ông là một võ sĩ quyền Anh, đô vật và chiến binh kháng chiến được giao nhiệm vụ huấn luyện lực lượng quân đội Israel. Ông hiểu rõ một điều rằng huấn luyện chiến đấu trên chiến trường khác xa hoàn toàn so với thi đấu thể thao. Vì vậy, tinh thần của Krav Maga là ra đòn nhanh, gây tổn thương đủ để thoát thân, không kéo dài giao tranh.

Krav Maga ra đời với tiêu chí tối giản, thực dụng và hiệu quả trong thời gian ngắn, không bị ràng buộc bởi bất kỳ luật lệ nào. Môn võ này còn được thiết kế để giúp người bình thường, kể cả không có nền tảng võ thuật cũng có thể học cách tự bảo vệ mình trong thời gian ngắn.

Chiêu thức hiểm độc

Trong hệ thống Krav Maga, một trong những kỹ thuật đầu tiên mà người học được dạy là cú đá thẳng vào hạ bộ, bởi đây là một trong những cách nhanh nhất để vô hiệu hóa đối phương. Khi trúng đòn, kẻ tấn công không chỉ chịu đau đớn dữ dội mà còn mất khả năng vận động trong tích tắc, thậm chí có thể gục xuống. Khoảng thời gian ngắn ngủi đó chính là cơ hội vàng để người phòng vệ thoát khỏi tình huống nguy hiểm.

Không chỉ hiệu quả về mặt sinh lý, cú đá này còn mang lại lợi thế chiến thuật. Nó có thể được tung ra từ khoảng cách xa hơn so với các đòn tay, giúp người phòng vệ không cần áp sát đối thủ. Thậm chí, chỉ cần động tác giả hướng vào hạ bộ cũng có thể khiến đối phương phản xạ hạ tay xuống để phòng thủ, từ đó mở ra những cơ hội phản công khác.

Tuy nhiên, Krav Maga không chỉ dừng lại ở việc “đánh mạnh”. Triết lý của nó là phản ứng nhanh, dứt khoát và liên tục. Một cú đá hiệu quả có thể kết thúc tình huống, nhưng nếu chưa đủ, người tập được dạy phải lập tức thu chân, giữ thế và sẵn sàng tung đòn tiếp theo. Không có chỗ cho sự do dự, bởi trong thực chiến, mọi thứ đều diễn ra nhanh và không thể đoán trước.

Chính sự khác biệt về mục tiêu đã tạo nên khoảng cách lớn giữa Krav Maga và MMA. Trong khi MMA hướng tới việc giành chiến thắng trong một hệ thống luật lệ chặt chẽ, thì Krav Maga lại tập trung vào việc sống sót bằng mọi giá. Điều này cũng lý giải vì sao nhiều kỹ thuật của Krav Maga, bao gồm đá vào hạ bộ, không thể tồn tại trong MMA. Không phải vì chúng kém hiệu quả, mà ngược lại, vì chúng quá nguy hiểm.

Dù được xem là kỹ thuật nhập môn, cú đá vào hạ bộ không phải cứ “giơ chân là trúng”. Để phát huy hiệu quả thực sự, người tập cần nắm rõ cách tạo lực, định hướng đòn và sử dụng đúng điểm tiếp xúc.

Một trong những kỹ thuật đầu tiên mà người học Krav Maga được dạy là cú đá thẳng vào hạ bộ. (Nguồn: Krav Maga Mindset)

Trước hết là lực đánh. Sức mạnh của cú đá không chỉ đến từ chân, mà là sự phối hợp của toàn bộ cơ thể, đặc biệt là phần hông. Khi ra đòn, cần đưa đầu gối thẳng về phía trước, đồng thời xoay hông để dồn lực, giúp cú đá có độ xuyên và đủ sức gây tác động.

Kế đến là hướng đá. Đòn nên đi từ dưới lên, nhắm vào khoảng giữa hai chân đối phương, thường hình dung như khung chữ “A”. Hướng đi đúng sẽ giúp tăng độ chính xác và hiệu quả khi tiếp xúc.

Cuối cùng là điểm chạm. Phần mu bàn chân là lựa chọn tối ưu, trong khi ở cự ly gần có thể tận dụng cả cẳng chân. Các ngón chân cần duỗi thẳng, hướng về phía mục tiêu để tạo bề mặt tiếp xúc rộng hơn, từ đó tăng khả năng trúng đích.

Một lỗi thường gặp là sau khi đá xong, người tập buông lỏng chân ngay. Trong thực tế, điều này dễ khiến người ra đòn mất thế chủ động. Thay vào đó, cần rút chân về nhanh, giữ tư thế sẵn sàng để tiếp tục ra đòn nếu tình huống chưa kết thúc.

Trong tự vệ, cú đá vào hạ bộ không phải để “đánh bại” đối phương theo nghĩa thi đấu, mà để tạo khoảng trống an toàn. Chỉ cần một đòn đủ mạnh khiến đối phương khựng lại hoặc mất khả năng tấn công, từ đó có thể rời khỏi tình huống nguy hiểm. Dù vậy, Krav Maga không cổ vũ bạo lực, mà hướng đến việc giúp con người tự bảo vệ trong những tình huống cấp bách.