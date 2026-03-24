Cao thủ sáng tạo môn võ nguy hiểm nhất thế giới của quân đội Israel là ai?

(VTC News) -

Binh sĩ Israel biểu diễn Krav Maga. (Video: Krav Maga Defense Institute)

Imi Lichtenfeld không chỉ là người phát triển môn võ Krav Maga, mà ông còn là biểu tượng của các tiếp cận võ thuật hoàn toàn khác biệt: Thực dụng, trực diện và nhằm mục đích sinh tồn. Trong khi nhiều môn võ phát triển theo hướng thi đấu hoặc biểu diễn, Imi lại lựa chọn con đường ngược lại khi loại bỏ những yếu tố rườm rà, chỉ giữ lại những kỹ thuật áp dụng hiệu quả trong tình huống nguy hiểm thực tế. Chính vì vậy, nói ông "giỏi võ" là chưa đủ, bởi Imi là người biến võ thuật thành bản năng sinh tồn.

Đấu võ để sinh tồn

Sinh năm 1910 tại Budapest và trưởng thành tại Bratislava, Imi lớn lên trong môi trường đề cao kỷ luật và rèn luyện thể chất. Cha ông là một sĩ quan cảnh sát, đồng thời điều hành một phòng tập thể hình. Chính nền tảng này đã giúp Imi sớm tiếp cận với thể thao và hình thành tư duy cốt lõi: võ thuật trước hết phải phục vụ cho thực tế, không phải để phô diễn.

Imi Lichtenfeld là người sáng lập nên môn võ Krav Maga. (Nguồn: Global Martial Arts)

Ngay từ khi còn là một thiếu niên, Imi đã bộc lộ năng lực vượt trội. Ông không chỉ xuất sắc ở một môn, mà còn nổi trội ở đấu vật, quyền anh, bơi lội và thể dục dụng cụ. Năm 1928, ông giành chức vô địch đấu vật trẻ toàn Tiệp Khắc (nay là Cộng hòa Séc).

Chỉ một năm sau, ông tiếp tục vô địch ở hạng cân người lớn, đồng thời đạt thành tích ấn tượng trong quyền anh. Những thành tích này cho thấy ông sở hữu nền tảng thể chất và kỹ thuật toàn diện, nơi sức mạnh, tốc độ, độ chính xác và sự linh hoạt được kết hợp hài hòa.

Điểm nổi bật ở Imi nằm ở tư duy phân tích võ thuật. Ông nghiên cứu cách cơ thể vận động, cách đối thủ phản ứng, cũng như cách kiểm soát khoảng cách và nhịp độ. Quyền anh giúp ông rèn luyện sự chính xác và tốc độ ra đòn, đấu vật mang lại khả năng kiểm soát và khống chế, trong khi thể dục dụng cụ giúp ông đạt được sự linh hoạt và khả năng kiểm soát cơ thể vượt trội. Sự kết hợp này tạo nên một võ sĩ gần như không có điểm yếu trong đối kháng.

Tuy nhiên, bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc đời Imi không đến từ võ đài, mà từ thực tế đường phố. Những năm 1930, làn sóng bài Do Thái gia tăng tại Bratislava, kéo theo nhiều vụ tấn công bạo lực. Trong bối cảnh không có luật lệ hay sự kiểm soát, Imi cùng các đồng đội đã tổ chức các nhóm tự vệ để bảo vệ cộng đồng.

Imi Lichtenfeld dạy Krav Maga (phòng thủ trước tấn công bằng dao) sau khi ông giải ngũ. (Nguồn: Krav Maga)

Chính trong môi trường khắc nghiệt này, ông nhận ra thực tế rằng võ thuật thể thao không đủ để đảm bảo an toàn ngoài đời thực. Những kỹ thuật mang tính trình diễn, các quy tắc thi đấu hay tinh thần “chơi đẹp” đều trở nên không còn phù hợp khi đối diện với các tình huống bất ngờ, nhiều đối thủ hoặc có vũ khí.

Không chỉ sở hữu thể lực và kỹ thuật, Imi còn nổi bật ở khả năng thích nghi nhanh. Ông có thể chuyển đổi linh hoạt giữa các trạng thái chiến đấu, từ phòng thủ sang phản công, từ đánh đứng sang vật chỉ trong thời gian rất ngắn. Đặc biệt, ông hiểu rõ phản ứng tâm lý và thể chất của con người dưới áp lực, từ đó xây dựng phương pháp chiến đấu phù hợp.

Sáng tạo môn võ nguy hiểm nhất thế giới

Năm 1940, khi châu Âu ngày càng bất ổn, Imi rời đi trên một con tàu hướng tới vùng Trung Đông. Con tàu bị đắm giữa đường và phải đến năm 1942, sau khi phục vụ trong quân đội Tiệp Khắc dưới sự chỉ huy của Anh, ông mới đến được đích. Những trải nghiệm chiến đấu ở đó càng giúp ông hiểu rõ hơn rằng trong môi trường căng thẳng và đầy rủi ro, con người chỉ có thể dựa vào những kỹ thuật đơn giản, được rèn luyện kỹ lưỡng và có thể sử dụng ngay lập tức.

Đến năm 1944, Imi bắt đầu huấn luyện cho lực lượng Haganah - tổ chức phòng vệ của người Do Thái. Khi nhà nước Israel được thành lập, ông đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên về thể lực và Krav Maga trong Lực lượng Phòng vệ Israel. Trong hơn 20 năm, ông góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống Krav Maga quân sự - một phương pháp được thiết kế để học nhanh, nhớ lâu và áp dụng hiệu quả trong những tình huống áp lực cao.

Các binh sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tham gia huấn luyện Krav Maga. (Nguồn: Times of Israel)

Sau khi giải ngũ vào năm 1964, Imi chuyển hướng sang giảng dạy cho dân thường và lực lượng thực thi pháp luật. Mục tiêu của ông vẫn nhất quán: xây dựng một hệ thống mà bất kỳ ai, không phân biệt tuổi tác, thể trạng hay kinh nghiệm, đều có thể học và sử dụng để tự bảo vệ mình. Ông mở các trung tâm huấn luyện tại Tel Aviv và Netanya, đồng thời góp phần thành lập Hiệp hội Krav Maga Israel vào năm 1978 nhằm duy trì chất lượng và tính nguyên bản của môn võ.

Bước sang những năm 1980-1990, Krav Maga bắt đầu lan rộng ra ngoài Israel. Tại Anh, Krav Maga Global (KMG) phát triển thành một trong những tổ chức hàng đầu, với sự kết nối trực tiếp với Imi thông qua học trò xuất sắc của ông là Eyal Yanilov. Dưới sự dẫn dắt của Eyal, hệ thống tiếp tục được hoàn thiện để phù hợp với bối cảnh mới, nhưng vẫn giữ vững những nguyên tắc cốt lõi mà Imi đặt ra: đơn giản, linh hoạt và hiệu quả.

Imi Lichtenfeld qua đời năm 1998 tại Netanya, song di sản của ông vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Ngày nay, Krav Maga được ứng dụng rộng rãi trong quân đội, lực lượng thực thi pháp luật và cộng đồng dân sự trên toàn thế giới. Tạp chí võ thuật Black Belt xếp Krav Maga là môn võ nguy hiểm nhất thế giới, đứng trên các môn như Muay Thai, Brazilian Jiu-Jitsu hay Sambo.