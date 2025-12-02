Chiến Thắng giành Quán quân, Quang Tèo đoạt giải Giọng ca vàng 'Hài hát tình ca'

Chung kết cuộc thi Hài hát tình ca 2025 vừa diễn ra sôi nổi tại Rạp Đại Nam, dưới sự dẫn dắt của bốn MC Thảo Vân, Kim Huyền Sâm, Vượng Râu và ca sĩ Long Nhật.

Cuộc thi quy tụ nhiều nghệ sĩ hài nổi tiếng như NSƯT Tiến Quang (Quang Tèo), Chiến Thắng, Dũng Nhí, Lệ Mỹ, Thanh Tú, Hoàng Yến, Quý Quốc cùng vợ chồng nghệ sĩ Bảo Trung – Diệu Thắm.

Sau các vòng thi online, tám nghệ sĩ hài xuất sắc trên toàn quốc được lựa chọn vào vòng chung kết. Tại vòng thi quyết định, bốn gương mặt xuất sắc tiếp tục tranh tài gồm Quang Tèo, Chiến Thắng, Dũng Nhí và Thanh Tú.

Mỗi thí sinh đều mang đến những màn trình diễn giàu cảm xúc và chỉn chu, lựa chọn ca khúc phù hợp với giọng hát và phong cách riêng. Quang Tèo gây bất ngờ với tiết mục Vết thù trên lưng ngựa hoang, không chỉ nhờ giọng hát giàu trải nghiệm mà còn ở diễn xuất chân thực. Đoạn kết của anh khiến khán giả nghẹn ngào khi bật khóc, nước mắt lăn dài trước khi gục xuống sân khấu, tạo nên khoảnh khắc xúc động khó quên.

Dũng Nhí phát huy sở trường với tiết mục tân cổ giao duyên đậm chất cải lương Nam Bộ, trong khi Chiến Thắng chinh phục khán giả bằng Hoa trinh nữ với giọng hát chân thành, sâu lắng. Thanh Tú quyến rũ người nghe qua Tình bơ vơ, một tiết mục giàu cảm xúc và mang hơi thở đời thường.

Kết quả chung cuộc, nghệ sĩ Quang Tèo nhận giải Giọng ca vàng xuất sắc, trong khi Quán quân cuộc thi thuộc về Chiến Thắng. Vị trí á quân lần lượt là Dũng Nhí và Thanh Tú.

Tổng đạo diễn Nguyễn Công Vượng chia sẻ: “Cuộc thi không đặt nặng yếu tố chuyên môn nhưng không có nghĩa là dễ dãi. Các giám khảo nhận xét thẳng thắn, chỉ ra điểm mạnh – yếu của từng tiết mục. Chúng tôi làm để nghệ sĩ có thêm sân chơi, khán giả có những phút giây thư giãn và chính các nghệ sĩ cảm nhận rõ hơn tình yêu sân khấu chưa bao giờ vơi cạn”.

Giám khảo NSND Thanh Hoa ấn tượng với sự chân thật trong giọng hát của các nghệ sĩ hài: “Họ hát bằng trái tim mình, mỗi người một màu sắc. Không giống ca sĩ chuyên nghiệp đôi khi quá bài bản".

NSND Trung Đức dành lời khen đặc biệt cho giọng hát giàu cảm xúc của Dũng Nhí và Chiến Thắng. NSND Quốc Anh không chỉ ngồi ghế giám khảo mà còn song ca cùng Thanh Tú. Ông chia sẻ rằng, khi ngồi ghế giám khảo, ông thấy chương trình khơi lại nhiều thể loại nhạc giàu giá trị như nhạc đỏ, tiền chiến, bolero, dân ca - những dòng nhạc theo ông là “hồn cốt” của âm nhạc Việt.

"Trước giờ khán giả nghĩ chúng tôi chỉ biết diễn hài. Nhưng thời gian qua nhiều nghệ sĩ đã bước ra khỏi "vùng an toàn" để hát và thậm chí đi thi được", NSND Quốc Anh nói.

Chung kết Hài hát tình ca 2025 khép lại với những khoảnh khắc đầy cảm xúc, được khán giả yêu thích và là nơi các nghệ sĩ hài tỏa sáng không chỉ với tiếng cười mà còn bằng chính giọng hát của mình.