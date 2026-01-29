Chiêm ngưỡng tượng ngựa đúc từ gần 17 cây bạc, giá gần trăm triệu đồng
Hàng năm, mỗi dịp Tết đến, các món quà tặng hình linh vật, con giáp lại hút khách, mang ý nghĩa rước tài lộc, may mắn vào nhà trong năm mới.
Theo anh Huy, chủ cửa hàng, tượng ngựa đúc bạc “Bạch ngân tuấn mã” là tác phẩm nghệ thuật được chế tác tinh xảo, biểu trưng cho sự sang trọng và may mắn trong dịp năm mới. Sản phẩm làm từ bạc nguyên chất, phù hợp làm quà biếu, quà Tết cao cấp, thể hiện gu thẩm mỹ của người mua.
Bên cạnh các dòng sản phẩm cao cấp, cửa hàng còn giới thiệu nhiều mẫu tượng ngựa mạ vàng như ngựa vờn mây với giá khoảng 5 triệu đồng/sản phẩm, hay tượng thiên lý mã có mức giá dao động 4 - 8 triệu đồng/sản phẩm.
Các tượng linh vật con giáp khác có giá từ 4 - 30 triệu đồng/sản phẩm.