Chàng trai bán giò chả 'bắn' tiếng Nhật ấn tượng khi lên show hẹn hò tìm bạn gái

Đến với tập phát sóng mới nhất của Bạn muốn hẹn hò, anh Nguyễn Xuân Tùng (35 tuổi, sống tại Bắc Ninh, làm nghề sản xuất và cung cấp giò chả) xuất hiện với ngoại hình chất phác, nụ cười hiền hậu và cách nói chuyện đầy chân thành. Đối diện với anh là Kiều Hoài Sang (25 tuổi, sống tại TP.HCM), cô gái năng động đang làm KOC (người tiêu dùng chủ chốt, có sức ảnh hưởng lớn đến thị trường, chuyên chia sẻ trải nghiệm sử dụng sản phẩm/dịch vụ) và kinh doanh cửa hàng online nhỏ.

Cặp đôi xuất hiện tại chương trình.

Ngay từ những phút đầu, chàng trai Bắc Ninh đã khiến MC Quyền Linh và ông mai bà mối bật cười khi giới thiệu bản thân bằng tiếng Nhật như phản xạ tự nhiên, khiến khán giả ngạc nhiên và trường quay rộn ràng tiếng vỗ tay.

Anh Tùng từng theo học trung cấp điện dân dụng rồi tham gia quân ngũ. Sau khi xuất ngũ, anh quyết định sang Nhật Bản làm việc 5 năm theo diện xuất khẩu lao động. Những khoảng thời gian đó giúp anh rèn tính kỷ luật, chăm chỉ và mở ra hướng đi mới trong cuộc sống.

Trở về Việt Nam, anh chọn gắn bó với nghề làm giò chả truyền thống, công việc mà anh xem là “tấm vé trở về quê hương” sau nhiều năm bôn ba xứ người. Bắt đầu từ một xưởng nhỏ tại nhà, dần dần anh mở rộng quy mô, thậm chí còn mong muốn đưa sản phẩm sang Nhật Bản để phục vụ cộng đồng người Việt xa xứ trong tương lai.

Xuân Tùng có ngoại hình chất phác và tính cách dí dỏm.

Khi được hỏi về bản thân, anh chia sẻ: “Mình có ưu điểm không nóng tính, yêu động vật và luôn hướng về gia đình. Mình luôn tâm niệm người phụ nữ lý tưởng là người có tâm hồn đẹp, nhân hậu vì khi có tấm lòng lương thiện thì gương mặt tự khắc sẽ rạng rỡ".

Đặc biệt, triết lý tình yêu của anh khiến ai nấy đều thích thú: “Mình muốn chăm sóc phụ nữ như chăm bông hoa. Mình ăn với bông hoa, ngủ với bông hoa thì phải chăm cho hoa luôn đẹp, không để hoa tàn. Con người cũng vậy, nếu biết vun trồng, yêu thương thì tình yêu sẽ mãi nở rộ".

Còn Kiều Hoài Sang là cô gái trẻ trung, hoạt bát, tự nhận ưu điểm là chăm chỉ, độc lập, luôn có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Cô thẳng thắn thừa nhận nhược điểm là chưa biết chăm sóc sức khỏe và không giỏi nấu ăn. Trong tình yêu, cô mong gặp một người đàn ông cao ráo, kiên nhẫn và biết quan tâm.

Kiều Sang là người ít nói, chăm chỉ làm việc.

Trước khi mở rào, nhân sắp đến ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, anh Tùng hát tặng ca khúc “Gánh mẹ” như lời tri ân gửi đến những người phụ nữ. Giọng hát mộc mạc, đầy cảm xúc khiến cả trường quay lặng đi.

Khi rào mở ra, Kiều Sang tặng chàng trai cây nến thơm, món quà tượng trưng cho sự ấm áp và khởi đầu mới. Còn anh Tùng trao bó hoa hồng đỏ 12 bông, tượng trưng cho 12 tháng trong năm và tình yêu duy nhất, thêm chiếc đồng hồ đeo tay đánh dấu khoảnh khắc hai người gặp nhau. Anh còn mang theo món giò chả do chính tay mình làm: “Đây là hương vị quê hương, cũng là tấm lòng tôi muốn gửi đến em".

Kiều Sang tặng bạn trai nến thơm.

Xuân Tùng tặng quà và mời bạn gái ăn thử giò chả.

Trong không khí gần gũi, thoải mái, họ trò chuyện cởi mở, trao nhau những lời nhận xét tích cực. Anh Tùng khen bạn gái xinh đẹp, năng động, có sức sống, trong khi Kiều Sang đánh giá bạn trai là người nghị lực, biết lo cho gia đình và có trái tim ấm áp.

Khi nói về tương lai, anh bày tỏ mong muốn có thể cùng bạn gái xây dựng mái ấm nhỏ, đúng như câu “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Anh mơ về một lễ cưới giản dị nhưng đầm ấm, có sự chứng kiến của gia đình hai bên.

Dù vậy, rào cản địa lý là điều cả hai phải đối mặt, chàng trai sống ở miền Bắc, còn cô gái sống ở TP.HCM. Khi Kiều Sang bày tỏ lo ngại rằng sự xa cách sẽ khiến tình cảm phai nhạt, Tùng điềm đạm đáp: “Khi kết hôn rồi anh sẽ sắp xếp rồi chuyển vào trong đó. Giờ hẹn hò thì chưa thể thường xuyên, nhưng thời gian và khoảng cách sẽ là thử thách giúp tình yêu bền chặt hơn. Càng khó khăn, bức tranh tình yêu càng nhiều màu sắc đẹp".

Cả hai bấm nút hẹn hò, cho nhau cơ hội tìm hiểu.

Lời nói chân thành, ánh mắt tin tưởng khiến cô gái cảm động. Đến giây phút quyết định, cả hai cùng bấm nút hẹn hò trong tiếng vỗ tay chúc mừng của khán giả. Anh Tùng nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán bạn gái.

Sự mộc mạc, hài hước và chân thành của chàng trai Bắc Ninh khiến người xem tin rằng, đôi khi tình yêu không cần lời hoa mỹ, chỉ cần tấm lòng chân thật và sự trân trọng dành cho đối phương.