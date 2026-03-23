Cha ung thư, chồng chấn thương sọ não, vợ gãy tay nén đau xin xuất viện chăm

Anh Tuấn nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Buổi chiều muộn cuối tháng 2, khoa Hồi sức tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vẫn sáng đèn. Trên giường bệnh, anh Nguyễn Văn Tuấn, 42 tuổi, quê xã Trung Giã (Hà Nội), nằm bất động sau ca tai nạn giao thông nghiêm trọng, cơ thể vốn đầy di chứng càng thêm kiệt quệ.

Những vết sẹo bỏng co kéo từ cổ, ngực đến cánh tay khiến làn da anh biến dạng, nhăn nhúm theo năm tháng. Hai mươi mốt năm trước, tai nạn bỏng khí gas khiến cuộc đời anh rẽ sang hướng khác. Từ một thanh niên khỏe mạnh, anh trở thành người mang thương tật suốt đời, sức khỏe suy giảm và thường xuyên rối loạn thần kinh.

Gia đình tưởng như đã quen với những khó khăn kéo dài ấy. Nhưng tai nạn ngày 27/2 vừa qua đã đẩy họ vào vực sâu mới.

Chiều hôm đó, anh Tuấn chở vợ và con trai út trên đường về nhà. Con đường quen thuộc bỗng trở thành ký ức kinh hoàng khi một vụ va chạm bất ngờ xảy ra. Người dân xung quanh chỉ kịp thấy ba người văng ra khỏi xe, nằm bất động giữa đường.

Trong phòng bệnh, máy thở, dây truyền dịch và các thiết bị theo dõi bao quanh giường bệnh. (Ảnh: Loan Hoà)

Anh Tuấn được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Kết quả chụp chiếu cho thấy anh bị chấn thương sọ não nặng với máu tụ ngoài màng cứng vùng trán trái, xuất huyết dưới nhện vùng trán hai bên dọc liềm đại não, lều tiểu não hai bên, tụ máu sừng chẩm não thất hai bên. Nhu mô thùy trán phải xuất hiện nhiều ổ đụng dập tụ máu.

Các chấn thương vùng mặt cũng rất nghiêm trọng, vỡ xương trán hai bên, gãy xương mũi, gãy mỏm trán xương hàm trên hai bên, vỡ thành ổ mắt trái, gãy cung tiếp gò má trái. Ngoài ra, anh còn bị đụng dập phổi hai bên.

Trước mức độ tổn thương phức tạp, anh được chuyển khẩn cấp lên Bệnh viện Việt Đức để phẫu thuật và điều trị. Trong phòng bệnh, máy thở, dây truyền dịch và các thiết bị theo dõi bao quanh giường bệnh. Người đàn ông từng mang thương tật suốt hơn hai thập kỷ giờ lại tiếp tục giành giật sự sống sau một biến cố khác.

Ở góc hành lang, chị Nguyễn Thị Thành – vợ anh Tuấn ngồi lặng lẽ với cánh tay bó bột. Trong vụ tai nạn hôm đó, chị cũng bị chấn thương gãy tay, phải vào Bệnh viện Xanh Pôn điều trị. Dù chưa ổn định nhưng chị buộc xin xuất viện sớm để sang Bệnh viện Việt Đức chăm chồng.

Cánh tay còn lại của chị run run khi cầm điện thoại gọi về cho người thân, vừa nói vừa cố kìm nước mắt. “Nhà tôi giờ không biết xoay xở thế nào nữa…”, chị Thành nói.

Vợ chồng anh Tuấn có ba người con. Con gái lớn vừa vào năm thứ nhất cao đẳng, con gái thứ hai đang học lớp 10, còn con trai út mới học lớp 4. Cả ba đứa trẻ đều đang trong độ tuổi cần được chăm lo học hành.

Cuộc sống của gia đình vốn đã chật vật từ lâu, sau tai nạn bỏng cách đây 21 năm, sức khỏe anh Tuấn yếu đi rõ rệt. Những cơn đau, co kéo da thịt và rối loạn thần kinh khiến anh khó duy trì công việc ổn định. Gia đình chủ yếu dựa vào đồng lương công nhân của vợ, khoản thu nhập chỉ đủ trang trải những chi phí sinh hoạt tối thiểu.

Anh Tuấn được cấp thẻ khuyết tật vì những di chứng nặng nề từ vụ bỏng năm xưa. Sự hỗ trợ đó cũng chỉ giúp phần nào giảm bớt gánh nặng trong cuộc sống thường ngày.

Tai nạn giao thông vừa xảy ra giống như một cú đánh mạnh vào gia đình vốn đã mong manh. Ngay khi anh được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức, các bác sĩ cho biết chi phí thuốc ngoài bảo hiểm y tế khoảng 4 triệu đồng mỗi ngày, chưa kể nhiều khoản điều trị khác.

Để có tiền nhập viện, gia đình phải vay mượn khắp nơi được khoảng 100 triệu đồng. Số tiền ấy không chỉ dành cho anh Tuấn mà còn phải chi trả điều trị cho chị Thành trong thời gian nằm viện vì gãy tay. Chỉ sau ít ngày, khoản tiền ấy nhanh chóng vơi đi.

Ở quê, bố anh Tuấn đang điều trị ung thư vòm họng nhiều năm nay. Ông yếu dần, ăn uống khó khăn, mỗi lần đi viện đều cần người đưa đón và thuốc men tốn kém. Hai cô con gái lớn thay nhau chăm sóc ông nội, em trai, vừa lo chuyện học hành vừa chờ tin từ bệnh viện. Mỗi cuộc gọi từ mẹ đều khiến các em thấp thỏm.

Những người hàng xóm nói gia đình anh vốn hiền lành, sống giản dị và ít khi nhờ vả ai. Từ sau tai nạn bỏng năm xưa, anh Tuấn gần như sống khép kín, chủ yếu quanh quẩn ở nhà vì sức khỏe không cho phép làm việc nặng.

Trong khi đó, tại bệnh viện, tình trạng của anh Tuấn vẫn cần được theo dõi sát. Những tổn thương sọ não, mặt và phổi khiến quá trình điều trị kéo dài và tốn kém.

Các bác sĩ cho biết bệnh nhân cần tiếp tục hồi sức, theo dõi biến chứng và có thể phải trải qua thêm nhiều can thiệp y khoa nếu tình trạng tiến triển. Mỗi ngày trôi qua đồng nghĩa với việc chi phí điều trị tiếp tục tăng lên.

Ở hành lang bệnh viện, người vợ với cánh tay bó bột nhiều lần đứng dậy rồi lại ngồi xuống, ánh mắt hướng về phòng hồi sức. “Chỉ mong anh ấy qua được giai đoạn này”, chị Thành nói khẽ. Với họ, phía trước vẫn là quãng đường dài, cả về điều trị lẫn gánh nặng tài chính.

Với ba con còn đang đi học, khoản nợ vay mượn ngày càng lớn khiến tương lai của gia đình trở nên mịt mờ. Người thân cho biết nếu không có thêm sự hỗ trợ, họ khó có thể tiếp tục xoay xở chi phí điều trị trong thời gian tới.

Anh Tuấn được người thân chăm sóc tại Bệnh viện Việt Đức. (Ảnh: Loan Hoà)

Ông Đỗ Văn Huấn, Trưởng thôn 8, xã Trung Giã, Hà Nội nói hoàn cảnh gia đình anh Nguyễn Văn Tuấn thuộc diện đặc biệt khó khăn tại địa phương. Anh Tuấn mang di chứng bỏng nặng vùng cổ từ nhiều năm nay, kèm vấn đề về thần kinh nên không thể lao động bình thường, hiện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội. Vợ anh làm công nhân vệ sinh môi trường với thu nhập thấp, trong khi gia đình phải nuôi ba con nhỏ và chăm sóc bố chồng đang mắc ung thư vòm họng.

“Anh Tuấn bị tai nạn giao thông, bị chấn thương sọ não và đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức; còn vợ anh bị gãy tay, điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn. Hoàn cảnh gia đình vốn khó khăn nay càng chồng chất. Địa phương có hỗ trợ việc học hành cho các cháu nhưng không có chính sách đặc thù nào khác. Chúng tôi mong các nhà hảo tâm quan tâm, chung tay giúp đỡ để gia đình sớm vượt qua giai đoạn này”, ông Huấn cho biết.