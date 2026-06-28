(VTC News) -

Croatia 1 1 Ghana Sucic 31' 73' Luckassen

Tận đấu giữa Croatia và Ghana thuộc bảng L World Cup 2026 diễn ra trên sân vận động Lincoln Financial Field (Philadelphia, Mỹ). Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Croatia vs Ghana mới nhất tại đây.

Croatia đấu với Ghana ở bảng L World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Croatia kiểm soát hiệp một tốt hơn và tận dụng được khoảnh khắc quyết định để dẫn trước Ghana 1-0. Đội bóng châu Âu cầm bóng 54%, tung 5 cú sút, có 2 lần đưa bóng trúng đích và giữ tỷ lệ chuyền chính xác lên tới 94%.

Ghana chơi không quá lép vế về thời lượng kiểm soát bóng, nhưng gần như không tạo được sức ép rõ rệt. Đại diện châu Phi chỉ có 1 cú sút trong hiệp một, không lần nào đưa bóng trúng đích và chỉ đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng 0,02. Phần lớn các pha lên bóng của Ghana bị bẻ gãy trước khi vào được khu vực nguy hiểm.

Bước ngoặt đến ở phút 31. Mateo Kovacic chuyền bóng cho Petar Sucic, và tiền vệ Croatia tung cú sút xa hiểm vào góc thấp bên trái, mở tỷ số trận đấu. Croatia tạm dẫn trước khi bước vào giờ nghỉ giữa 2 hiệp.

Đội hình Croatia vs Ghana

Croatia: Dominik Livakovic (1), Josip Stanisic (2), Marin Pongracic (3), Mateo Kovacic (8), Luka Modric (10), Ante Budimir (11), Nikola Vlasic (13), Ivan Perisic (14), Martin Baturina (16), Petar Sucic (17), Josip Sutalo (6).

Ghana: Benjamin Asare (16), Jonas Adjetey (4), Thomas Partey (5), Kwasi Sibo (8), Jordan Ayew (9), Antoine Semenyo (11), Gideon Mensah (14), Elisha Owusu (15), Kamaldeen Sulemana (22), Derrick Luckassen (23), Marvin Senaya (26).

Bảng xếp hạng World Cup 2026 - Bảng L

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất theo trang chủ FIFA. Tính đến trước trận Croatia vs Ghana, vị trí xếp hạng các đội tuyển của bảng L như sau.