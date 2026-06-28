Trực tiếp bóng đá Colombia vs Bồ Đào Nha 6h30 ngày 28/6, kết quả tỷ số mới nhất

|Colombia
|0
|0
|Bồ Đào Nha
Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận đấu giữa Colombia và Bồ Đào Nha bắt đầu lúc 6h30 ngày 28/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Colombia vs Bồ Đào Nha mới nhất tại đây.
Trận Colombia vs Bồ Đào Nha thuộc lượt cuối bảng K World Cup 2026, diễn ra trên sân Hard Rock Stadium ở Miami Gardens, Mỹ. Trọng tài chính của trận đấu là Alireza Faghani.
Trước lượt trận này, Colombia dẫn đầu bảng K với 6 điểm và đã chắc suất vào vòng 1/16. Bồ Đào Nha đứng thứ hai với 4 điểm, cũng chắc chắn đi tiếp kể cả khi rơi xuống vị trí thứ 3. CHDC Congo có 1 điểm, còn Uzbekistan chưa có điểm sau 2 lượt trận.
Colombia chỉ cần hòa để đứng đầu bảng K. Bồ Đào Nha phải thắng nếu muốn vượt lên chiếm ngôi đầu. Đội nhất bảng K gặp một đội xếp thứ ba có thành tích tốt ở vòng 1/16, còn đội nhì bảng gặp đội nhì bảng L.
Theo dữ liệu dự đoán kết quả của Opta, Bồ Đào Nha có tỷ lệ thắng 48,9%, Colombia là 26%, còn khả năng hòa là 25,1%. Opta cũng ghi nhận đây là trận đấu chính thức đầu tiên giữa Colombia và Bồ Đào Nha.
Một số chỉ báo dữ liệu trước trận cho thấy hai đội có thể chơi thận trọng hơn so với 2 lượt đầu. Colombia chỉ cần 1 điểm để giữ ngôi đầu, trong khi Bồ Đào Nha đã có 4 điểm và gần như nắm vé đi tiếp. Dù vậy, Bồ Đào Nha đang có hiệu số 6-1, còn Colombia ghi bàn trong cả 2 trận đầu tiên.
Trận Colombia vs Bồ Đào Nha được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6. Khán giả tại Việt Nam có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.
Link xem trực tiếp Colombia vs Bồ Đào Nha trên VTVgo: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html
Để xem trực tiếp Colombia vs Bồ Đào Nha trên VTV bằng điện thoại, khán giả có thể sử dụng ứng dụng VTVgo, hoặc các nền tảng tiếp sóng như TV360, FPT Play. Người dùng Android tải ứng dụng trên Google Play, còn người dùng iPhone và iPad tải trên App Store.
Sau khi mở ứng dụng, người xem vào giao diện chính và tìm mục “Sự kiện trực tiếp”, nhấn vào biểu tượng World Cup 2026 để truy cập luồng phát sóng trận đấu Colombia vs Bồ Đào Nha đang diễn ra.
Cách xem trực tiếp World Cup 2026 trên máy tính là truy cập website VTVgo. Tại trang chủ, mục “Sự kiện trực tiếp” hiển thị biểu tượng World Cup 2026 tương tự như trên ứng dụng điện thoại. Người xem nhấn vào biểu tượng này để vào luồng trực tiếp trận đấu.