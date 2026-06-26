Cập nhật kết quả Ecuador vs Đức, bảng E World Cup 2026 hôm nay

(VTC News) -

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận đấu giữa Ecuador vs Đức bắt đầu lúc 3h ngày 26/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Ecuador vs Đức mới nhất tại đây.

Ecuador 0 0 Đức

Thông tin trận đấu

Ecuador bước vào lượt cuối bảng E trong tình thế bắt buộc phải thắng. Đội bóng Nam Mỹ mới có 1 điểm sau 2 trận, chưa ghi bàn và không còn quyền tự quyết trọn vẹn trong cuộc đua vào vòng 1/16.

Trận Ecuador vs Đức diễn ra lúc 3h ngày 26/6 trên sân MetLife Stadium (East Rutherford, Mỹ). Đội tuyển Đức đã có 6 điểm, ghi 9 bàn và chắc chắn đứng đầu bảng. Trong khi Ecuador phải mạo hiểm, đội tuyển Đức có thể thảnh thơi cho trận đấu này.

Ecuador tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại World Cup 2026.

Ecuador chưa thắng sau 2 lượt trận. Họ thua Bờ Biển Ngà 0-1 ở trận ra quân, sau đó hòa Curacao 0-0. Về phòng ngự, đội bóng của HLV Sebastian Beccacece không tệ khi mới thủng lưới 1 bàn. Nhưng vấn đề lớn nhất nằm ở hàng công: Ecuador chưa ghi bàn dù đã tạo ra đủ sức ép trước Curacao.

Ecuador dứt điểm rất nhiều, nhưng không thể vượt qua thủ môn Eloy Room. Khi một đội cần chiến thắng mà lại thiếu sắc bén ở 1/3 cuối sân, áp lực tâm lý dễ tăng theo từng phút. Gặp Đức, bài toán còn khó hơn bởi Ecuador vừa phải tấn công, vừa không được để lộ quá nhiều khoảng trống phía sau.

Đức ở chiều ngược lại đang có khởi đầu hoàn hảo về kết quả. Đội bóng của HLV Julian Nagelsmann thắng Curacao 7-1 ở lượt đầu, rồi vượt qua Bờ Biển Ngà 2-1. Dù vẫn để lại vài dấu hỏi ở khâu phòng ngự, Đức đã ghi 9 bàn sau 2 trận và là đội tấn công hiệu quả nhất bảng E World Cup 2026.

Việc đã giành vé đi tiếp giúp Đức có điều kiện điều chỉnh nhân sự. Một số trụ cột như Florian Wirtz, Kai Havertz, Leroy Sane hoặc Jamal Musiala có thể được giảm tải. Tuy nhiên, chiều sâu của Đức vẫn rất đáng kể. Deniz Undav, Maximilian Beier, Jamie Leweling, Nadiem Amiri hay Leon Goretzka đều đủ khả năng duy trì nhịp tấn công.

Điểm then chốt của trận đấu nằm ở cách Ecuador mở thế trận. Nếu chơi thận trọng, Ecuador khó tìm được bàn thắng cần thiết. Nhưng nếu nhập cuộc mạo hiểm, đội bóng Nam Mỹ cũng mở ra khoảng trống để Đức phản công. Đây là thế khó nhất của Ecuador.

Đội hình dự kiến:

Ecuador: Galindez; Ordonez, Pacho, Hincapie; Yeboah, Franco, Caicedo, Vite, Estupinan; Plata, Valencia.

Đức: Baumann; Anton, Tah, Rudiger, Raum; Goretzka, Stiller; Leweling, Amiri, Beier; Undav.