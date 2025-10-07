Cảnh sống chen chúc trong căn hộ 'như chuồng heo' ở Singapore gây vỡ mộng

(VTC News) -

Cô Liu, 41 tuổi, sống ở Trung Quốc, chia sẻ với tờ Shin Min Daily của Singapore rằng em gái cô – người đến Singapore vào giữa tháng 8 để làm việc tại một thẩm mỹ viện - ở trọ trong căn hộ 4 phòng chật cứng, và sống chung với ít nhất 14 người.

Dưới áp lực phải đăng ký địa chỉ, cô đã thuê nhà mà không xem trước, trả cho chủ nhà 900 đô la Singapore (hơn 18 triệu đồng) bao gồm tiền thuê nhà một tháng và tiền đặt cọc. Khi chuyển đến, cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy căn hộ đã chật kín người. Hai trong bốn phòng có 6 người ở, một phòng thuộc về cặp vợ chồng. Họ không biết tình hình ở phòng cuối cùng.

Những chiếc giường tầng chật chội trong căn hộ hôi hám, thông gió kém là nơi ở của 14 người. (Ảnh: Handout)

Căn hộ chỉ còn lại một lối đi hẹp. Khăn tắm treo khắp phòng khách và bếp. Tường và nhà vệ sinh rất bẩn thỉu. Căn hộ có 2 phòng vệ sinh, nhưng chủ chỉ cho phép người thuê sử dụng một phòng, nghĩa là hàng chục người buộc phải dùng chung một toilet.

Ngoài ra, chủ nhà còn cấm mở cửa sổ, khiến toàn bộ nơi này bốc mùi hôi thối. Một quy định khác là người thuê phải để một chiếc chìa khóa dự phòng bên ngoài cửa căn hộ, nghĩa là người ngoài cũng có thể vào được.

“Đó không phải là nơi con người có thể sinh sống”, Liu nói, cho biết em gái cô đã chuyển ra khỏi căn hộ và trở về Trung Quốc sau 10 ngày, thậm chí không yêu cầu chủ nhà hoàn lại tiền thuê. Sau đó, Liu đến cơ quan truyền thông để tố chủ nhà, gây phản ứng phẫn nộ trên mạng.

Cảnh bên trong căn hộ mà em gái cô Liu thuê.

Một người hàng xóm sống ở tầng trên cho biết cô không bao giờ để ý đến tình trạng của căn hộ cho thuê này vì nó nằm ở vị trí khuất và cửa sổ bị chặn.

Shin Min Daily đã liên lạc với chủ nhà và phát hiện ra rằng việc cho thuê nhà đã được giao thầu phụ. Ban đầu, người được cho là chủ nhà thứ cấp thừa nhận mình đang cho thuê lại căn hộ. Sau đó, khi nhận ra mình đang nói chuyện với phóng viên, cô vội rút lại lời đã nói.

Căn hộ này là một trong những căn hộ nhà ở công cộng của Singapore. (Ảnh: Shutterstock)

Nơi chị gái Liu từng trọ là một trong những căn hộ nhà ở công cộng giá rẻ của Singapore, do Ban Nhà ở và Phát triển thành phố (HDB) cung cấp. Theo quy định của HDB, số khách thuê tối đa trong một căn hộ bốn phòng ngủ trở lên không được phép vượt quá 8 người. Con số này là 6 người với căn hộ ba phòng ngủ và 4 người với căn hộ một hoặc hai phòng ngủ.

Theo HDB, những người sử dụng căn hộ sai mục đích sẽ phải chịu hình phạt tài chính hoặc bị cưỡng chế tịch thu căn hộ.