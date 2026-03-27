Cách vệ sinh ô tô để tránh ẩm mốc

Theo các kỹ thuật viên ô tô, môi trường kín như xe hơi là điều kiện thuận lợi để nấm mốc phát triển nếu không được vệ sinh và kiểm soát độ ẩm kịp thời.

Không chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng, ẩm mốc còn có thể gây hư hại nội thất như ghế nỉ, da, hệ thống điện tử và điều hòa. Vì vậy, việc vệ sinh và bảo quản xe cần được thực hiện đúng cách.

Làm sạch nội thất đúng cách, tránh giữ ẩm trong xe

Nội thất là khu vực dễ tích tụ độ ẩm nhất, đặc biệt là thảm sàn, ghế nỉ và các khe nhỏ trong cabin. Khi vệ sinh, nhiều người có thói quen dùng khăn ướt lau toàn bộ bề mặt nhưng không làm khô kỹ, khiến hơi ẩm bị giữ lại.

Việc vệ sinh xe ô tô trong mùa nồm cần hết sức cẩn trọng.

Khi vệ sinh nội thất ô tô, người dùng nên sử dụng khăn ẩm vừa phải, sau đó lau lại bằng khăn khô để loại bỏ nước còn sót lại. Đối với ghế nỉ, cần hạn chế giặt bằng nước nếu không có điều kiện sấy khô hoàn toàn.

Nếu ghế bị ẩm, mọi người nên mở cửa xe hoặc bật điều hòa chế độ khô để làm bay hơi nước.

Thảm sàn là vị trí thường xuyên bị bỏ qua. Bùn đất và nước từ giày dép dễ tích tụ tại đây, tạo môi trường cho vi khuẩn phát triển. Chủ xe nên tháo thảm, vệ sinh và phơi khô định kỳ, đặc biệt sau những ngày mưa hoặc độ ẩm cao.

Kiểm soát độ ẩm trong xe, tránh mùi hôi và nấm mốc

Ngoài vệ sinh, việc kiểm soát độ ẩm trong cabin đóng vai trò quan trọng. Khi xe đỗ lâu trong điều kiện nồm ẩm, hơi nước có thể ngưng tụ trên kính, bảng táp-lô và ghế ngồi.

Chủ xe ô tô nên thường xuyên bật điều hòa ở chế độ làm khô hoặc sử dụng chức năng sưởi nhẹ để giảm độ ẩm trong xe. Một số tài xế sử dụng túi hút ẩm hoặc than hoạt tính đặt trong xe để hạn chế hơi nước.

Đây là giải pháp đơn giản, chi phí thấp nhưng có thể giúp giảm mùi hôi và giữ không khí khô ráo hơn.

Ngoài ra, cần tránh để các vật dụng ẩm như ô ướt, khăn ướt hoặc quần áo ẩm trong xe quá lâu. Những vật này có thể làm tăng độ ẩm cục bộ, khiến mùi khó chịu lan nhanh trong cabin.

Vệ sinh hệ thống điều hòa và cửa gió định kỳ

Hệ thống điều hòa là nơi dễ tích tụ bụi bẩn và vi khuẩn, đặc biệt trong điều kiện ẩm. Khi không được vệ sinh, điều hòa có thể phát tán mùi hôi mỗi khi bật.

Xe ô tô cần được sấy khô sau khi rửa.

Việc thay lọc gió điều hòa định kỳ và vệ sinh cửa gió giúp hạn chế vi khuẩn và nấm mốc trong không khí. Mọi người có thể sử dụng dung dịch vệ sinh chuyên dụng để làm sạch hệ thống điều hòa hoặc mang xe tới gara để kiểm tra định kỳ.

Việc này không chỉ giúp không khí trong xe sạch hơn mà còn cải thiện hiệu suất làm mát.

Khi sử dụng xe, nên bật điều hòa ở mức phù hợp và tránh tắt máy ngay sau khi tắt điều hòa. Một số kỹ thuật viên khuyến nghị nên để quạt gió chạy thêm vài phút trước khi tắt máy để làm khô hệ thống bên trong.

Lưu ý khi rửa xe

Cần chú ý đến việc làm khô hoàn toàn sau khi vệ sinh. Nếu xe bị đọng nước ở các khe cửa, gioăng cao su hoặc khoang hành lý, độ ẩm có thể tích tụ và gây mùi.

Sau khi rửa xe, nên lau khô kỹ các vị trí dễ giữ nước như viền cửa, gầm ghế, khoang chứa đồ. Nếu có điều kiện, có thể sử dụng máy thổi hoặc đỗ xe ở nơi thoáng gió để làm khô tự nhiên.

Theo các chuyên gia, việc rửa xe quá thường xuyên trong điều kiện độ ẩm cao mà không làm khô kỹ có thể khiến tình trạng ẩm mốc trở nên nghiêm trọng hơn. Người dùng nên lựa chọn thời điểm trời khô ráo hoặc có nắng nhẹ để vệ sinh xe.

Ngoài ra, chủ xe cũng nên kiểm tra các gioăng cao su cửa xe. Nếu gioăng bị hở hoặc xuống cấp, nước và hơi ẩm có thể dễ dàng xâm nhập vào cabin, làm tăng nguy cơ ẩm mốc.