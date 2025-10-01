Bộ trưởng Hegseth: Không thể chấp nhận những vị tướng béo phì trong Lầu Năm Góc

(VTC News) -

Ngày 30/9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ (sắp tới dự kiến là "Bộ trưởng Chiến tranh") Pete Hegseth chỉ trích Văn phòng Tổng thanh tra Lầu Năm Góc, hiện đang điều tra hành vi của ông, rằng cơ quan này "bị chính trị hóa, đặt những người hay khiếu nại, những người theo ý thức hệ và những người làm việc kém hiệu quả vào vị trí lãnh đạo".

Ông Hegseth nhấn mạnh ông sẽ loại bỏ những khiếu nại vô lý, khiếu nại ẩn danh và những thủ tục kéo dài, nhằm đảm bảo hệ thống công bằng nhưng không bị lạm dụng.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. (Ảnh: Reuters)

"Không còn những lời phàn nàn phù phiếm, không còn những lời phàn nàn ẩn danh, không còn những người khiếu nại liên tục, không còn việc bôi nhọ danh tiếng, không còn sự chờ đợi vô tận, không còn tình trạng pháp lý bấp bênh, không còn sự nghiệp bị chệch hướng, không còn phải dè dặt nữa", ông Hegseth nói liên tục.

Trong bài phát biểu của mình, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ còn yêu cầu sĩ quan và binh sĩ duy trì hình ảnh và thể lực chuyên nghiệp. Ông Hegseth không muốn nhìn thấy "những tướng lĩnh và đô đốc béo phì" hay binh lính thừa cân trong đội hình chiến đấu.

“Hoàn toàn không thể chấp nhận những vị tướng và đô đốc béo phì trong hành lang Lầu Năm Góc, lãnh đạo các bộ tư lệnh trên khắp đất nước, trên thế giới, đó là một hình ảnh xấu", ông Hegseth tuyên bố.

Trong bài phát biểu, ông Hegseth cũng bảo vệ những quyết định sa thải hàng loạt lãnh đạo quân đội cấp cao, bao gồm ít nhất 20% tướng và đô đốc bốn sao và việc giảm biên chế nhân viên dân sự.

Ông Hegseth cho hay: "Gần như không thể thay đổi một nền văn hóa nếu vẫn để những người đã tạo ra hoặc hưởng lợi từ nó tiếp tục nắm quyền".

Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth ra lệnh tổ chức cuộc họp bí mật tại Quantico, Virginia vào ngày 30/9, với sự tham dự của tất cả các tướng lĩnh, sĩ quan chỉ huy và các thành viên chủ chốt trong ban tham mưu Mỹ đóng quân ở khắp nơi trên thế giới.

Cuộc họp nhằm thảo luận về đề xuất bản ghi nhớ chiến lược an ninh quốc gia với thay đổi lớn so với chiến lược tổng thể 80 năm của Mỹ.

Ngoài việc đề xuất tái tổ chức các ưu tiên và nguồn lực chiến lược của Mỹ, dự kiến ​​ông Hegseth có thể sẽ đưa ra thay đổi nhằm vào các bộ tư lệnh tác chiến. Thậm chí, các vị trí cấp cao nhất của quân đội có khả năng phải nghỉ hưu hoặc bị sa thải.

Một số ý kiến cho rằng Tổng thống Donald Trump - người vốn có mối quan hệ căng thẳng với một số cựu tướng lĩnh phản đối các đô đốc và tướng lĩnh bị coi là theo chủ nghĩa "thức tỉnh" (woke) và quá ủng hộ các ưu tiên khác ngoài quân sự, chẳng hạn như chống biến đổi khí hậu.