Bộ Công an đề xuất sửa Nghị định 168: Xử lý tình trạng xe hợp đồng 'trá hình'

Bộ Công an vừa đăng tải để lấy ý kiến người dân, liên quan dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Tình trạng xe không đăng ký kinh doanh, vận tải nhưng vẫn chở khách, chở hàng hóa để thu tiền vẫn còn diễn biến phức tạp. (Ảnh: Văn Ngân)

Việc nghiên cứu, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168 là do tình hình trật tự, an toàn giao thông đường bộ vẫn diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng xe không đăng ký kinh doanh vận tải nhưng vẫn chở khách, chở hàng hóa để thu tiền; xe kinh doanh vận tải hoạt động “trá hình”, gây thiếu công bằng, minh bạch trong hoạt động kinh doanh vận tải, đồng thời gây thất thu thuế cho ngân sách Nhà nước.

“Hành vi này còn nhằm trốn tránh sự quản lý của Nhà nước đối với hoạt động vận tải đường bộ; xe container phi tiêu chuẩn, xe chở thùng chứa hàng trên rơ-moóc, sơ mi rơ-moóc có kích thước vượt quá chiều dài, chiều cao nhưng chưa có chế tài xử phạt...”, đơn vị soạn thảo nhận định.

Bộ Công an cho biết: Từ ngày 1/3/2025, Bộ Công an tiếp nhận nhiệm vụ quản lý Nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng). Tuy nhiên trên thực tế, lực lượng cảnh sát giao thông chưa xử phạt các hành vi vi phạm liên quan đến sát hạch lái xe do chưa được phân định rõ thẩm quyền đối với từng hành vi cụ thể trong Nghị định.