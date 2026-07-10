Bình đẳng giới: 'Chỉ số mềm' tạo nên lợi thế cạnh tranh

(VTC News) -

Từ tính hình thức đến chiều sâu quản trị

Trong nhiều năm, bình đẳng giới thường được thể hiện qua các chiến dịch, khẩu hiệu hay tọa đàm xem như đủ để doanh nghiệp hoàn thành một phần trách nhiệm xã hội. Tuy nhiên, khi ESG trở thành chuẩn tham chiếu của thị trường, cách tiếp cận này dần bộc lộ giới hạn.

Ngày nay, bình đẳng giới được nhìn nhận mới hơn như chỉ báo về chất lượng vận hành: doanh nghiệp có thực sự tạo cơ hội phát triển công bằng hay không, có sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực hay không, và có đủ năng lực xây dựng một môi trường làm việc bao trùm để giữ người giỏi hay không.

Đây không chỉ là câu chuyện của phụ nữ. Một tổ chức thiếu công bằng về giới thường cũng dễ bộc lộ những vấn đề sâu hơn: cơ chế đề bạt thiếu minh bạch, văn hóa làm việc thiếu bao dung, tiếng nói của người lao động không được lắng nghe đầy đủ.

Điều đó đặt ra những câu hỏi thực chất hơn: ai có cơ hội phát triển và ai được trao quyền trong tổ chức, ai đang bị bỏ lại phía sau trong cơ chế vận hành của tổ chức.

Tại Vietnam Airlines, phụ nữ hiện chiếm 54% tổng lực lượng lao động.

Các báo cáo quốc tế cũng cho thấy xu hướng này ngày càng rõ. Women in the Workplace 2024 của McKinsey & Company ghi nhận nhiều doanh nghiệp đã đưa bình đẳng giới vào chiến lược nhân sự và quản trị.

Global Gender Gap Report 2024 của World Economic Forum cũng nhấn mạnh thu hẹp khoảng cách giới là điều kiện quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn phát triển xanh và số hóa.

Thước đo nằm ở cơ hội phát triển và trao quyền

Bình đẳng giới không thể được đo bằng tỷ lệ lao động nữ mà bằng cơ hội phát triển, từ tuyển dụng, đào tạo đến bổ nhiệm và tham gia các vị trí lãnh đạo. Nếu phụ nữ hiện diện nhiều ở nhóm thực thi nhưng ít ở cấp ra quyết định, khoảng cách giới vẫn tồn tại.

Trong những ngành nghề có áp lực cao, tính vận hành chặt và đặc thù lao động lớn như hàng không, những câu chuyện này càng trở nên đáng chú ý. Rào cản với phụ nữ không chỉ đến từ đặc thù công việc mà còn từ những định kiến về khả năng lãnh đạo và sự gắn bó với nghề.

Ở góc độ này, những doanh nghiệp có tỷ lệ nữ lãnh đạo cao là tín hiệu tích cực. Tại Vietnam Airlines, phụ nữ hiện chiếm 54% tổng lực lượng lao động. Trong đội ngũ quản lý, có 108/382, tương đương 28% cán bộ lãnh đạo là nữ, vượt mục tiêu 25% nữ lãnh đạo vào năm 2025 theo sáng kiến “25by2025” của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA).

Tại Vietnam Airlines, hãng phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức quốc tế triển khai các chiến dịch về bình đẳng giới trên các chuyến bay thương mại.

Điều này cho thấy bình đẳng giới đang dần được hiện thực hóa thông qua sự tham gia nhiều hơn của phụ nữ vào các vị trí quản lý. Việc Vietnam Airlines nhận HR Asia Award 2026 cũng phản ánh những nỗ lực xây dựng môi trường làm việc gắn kết, chuyên nghiệp và tạo điều kiện phát triển cho nhân sự, trong đó có lao động nữ.

Khi câu chuyện đẳng giới bước ra khỏi phạm vi hội trường

Một điểm đáng chú ý là một số doanh nghiệp còn đưa bình đẳng giới ra đời sống thông qua các hoạt động truyền thông xã hội. Đây là bước chuyển quan trọng, bởi khi một vấn đề xã hội được đưa ra ngoài đời sống, nó phải đối diện với phản ứng và đánh giá thực tế từ công chúng.

Tại Vietnam Airlines, hãng phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức quốc tế như UN Women, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng... triển khai các chiến dịch về bình đẳng giới trên các chuyến bay thương mại.

Các chương trình như “Tô cam bầu trời”, “Chuyến bay màu Hồng” trong khuôn khổ sáng kiến HeForShe hay “Chuyến bay màu Xanh” cho thấy một cách tiếp cận mới: thay vì chỉ xuất hiện trong hội thảo hay báo cáo, thông điệp được đưa vào trải nghiệm của hành khách tại sân bay, từ quầy check-in, phòng chờ đến trên khoang máy bay.

Bằng cách hiện diện trong hành trình hàng ngày của hành khách, những nội dung về tôn trọng phụ nữ, chia sẻ trách nhiệm và phòng ngừa bạo lực giới trở nên gần gũi dễ tiếp cận và có cơ hội lan tỏa rộng hơn trong đời sống.

Suy cho cùng, bình đẳng giới chỉ thực sự tạo giá trị khi trở thành một phần của năng lực vận hành doanh nghiệp. Một môi trường công bằng không chỉ nâng cao hình ảnh thương hiệu mà còn giúp thu hút, giữ chân nhân tài và xây dựng đội ngũ bền vững.

Trong bối cảnh ESG ngày càng gắn với năng lực cạnh tranh, đây không còn là hoạt động bên lề mà là một lợi thế chiến lược cho sự phát triển dài hạn thể hiện doanh nghiệp hiểu con người đến đâu và sẵn sàng đi xa đến đâu trong hành trình phát triển bền vững.