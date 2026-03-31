Biến thể 'Ve sầu' của COVID-19 khác gì so với chủng cũ?

(VTC News) -

Biến thể “Ve sầu” của COVID-19 BA.3.2 là gì?

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, BA.3.2 là biến thể phụ của dòng Omicron thuộc virus SARS-CoV-2 - tác nhân gây bệnh COVID-19.

Biến thể này được phát hiện lần đầu tại Nam Phi vào tháng 11/2024. Sau đó, BA.3.2 nhanh chóng lan ra nhiều khu vực trên thế giới. Theo các hệ thống giám sát dịch tễ, biến thể này hiện đã xuất hiện tại hơn 20 quốc gia.

Tại Mỹ, BA.3.2 được ghi nhận từ năm 2025 và phát hiện tại ít nhất 25 bang, bao gồm cả trong các mẫu giám sát môi trường như nước thải và phương tiện vận chuyển quốc tế. Tuy nhiên, biến thể này vẫn chưa trở thành chủng chiếm ưu thế, số ca mắc liên quan vẫn ở mức thấp so với tổng số ca nhiễm COVID-19.

Biến thể 've sầu' của Covid-19 có gì đáng lo hơn chủng cũ? (Nguồn: CDC Hà Nội)

Biến thể "Ve sầu" của COVID-19 có gì khác so với chủng cũ?

Các nghiên cứu ban đầu cho thấy BA.3.2 mang nhiều đột biến trên protein gai (spike protein) - cấu trúc giúp virus bám và xâm nhập vào tế bào người.

Một số chuyên gia nhận định, những đột biến này có thể làm thay đổi khả năng lây lan của virus, ảnh hưởng phần nào đến hiệu quả miễn dịch. Dù vậy, đây mới là những đánh giá ban đầu và cần thêm thời gian để xác định chính xác tác động của biến thể này.

Biến thể "Ve sầu" của COVID-19 gây bệnh nặng hơn?

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết, cập nhật chính thức từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đến nay chưa có bằng chứng cho thấy biến thể BA.3.2 làm gia tăng mức độ nặng của bệnh so với các biến thể trước đây. Các cơ quan y tế trên thế giới vẫn đang tiếp tục theo dõi, đánh giá để có những khuyến cáo phù hợp.

Mặc dù vậy, virus SARS-CoV-2 vẫn đang lưu hành và có khả năng xuất hiện thêm các biến thể mới. Do đó, việc duy trì các biện pháp phòng, chống dịch trong cộng đồng là cần thiết, đặc biệt tại những nơi đông người, môi trường kín như trường học, cơ sở y tế.

Các chuyên gia y tế nhận định, sự xuất hiện của các biến thể mới là quy luật tiến hóa tự nhiên của virus. Vì vậy, việc duy trì hệ thống giám sát dịch tễ và nâng cao ý thức phòng bệnh trong cộng đồng tiếp tục giữ vai trò quan trọng, cần thiết.

Phòng biến thể "Ve sầu" của COVID-19 thế nào?

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh, ngành Y tế Hà Nội khuyến cáo người dân không nên hoang mang trước thông tin về biến thể mới BA.3.2, nhưng cũng tuyệt đối không chủ quan.

Cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng bệnh như đeo khẩu trang khi đến cơ sở y tế, nơi đông người hoặc không gian kín; đặc biệt, những người có biểu hiện ho, sốt, viêm đường hô hấp cần chủ động đeo khẩu trang để hạn chế lây nhiễm cho người xung quanh.

Bên cạnh đó, việc khử khuẩn cần được thực hiện thường xuyên thông qua rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn nhanh, vệ sinh các bề mặt tiếp xúc như tay nắm cửa, bàn làm việc, điện thoại và các thiết bị cá nhân.

Người dân cần chủ động theo dõi tình trạng sức khỏe, hạn chế tiếp xúc với người khác khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh. Trường hợp mắc bệnh nhẹ, cần nghỉ ngơi, bổ sung đủ nước và điều trị triệu chứng theo hướng dẫn của cán bộ y tế. Khi xuất hiện các dấu hiệu nặng như sốt cao, khó thở, đau ngực... cần liên hệ cơ sở y tế để thăm khám, điều trị kịp thời.