Biến thể COVID-19 'Ve sầu' né vaccine, lây nhanh tại Mỹ: Bộ Y tế cảnh báo gì?

Theo Bộ Y tế, cập nhật từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), biến thể SARS-CoV-2 BA.3.2 hiện được xếp vào nhóm đang theo dõi. WHO đánh giá nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng ở mức thấp so với các dòng Omicron đang lưu hành.

Biến thể BA.3.2 được ghi nhận lần đầu tại Nam Phi ngày 22/11/2024. Các dữ liệu bước đầu cho thấy biến thể này có một số thay đổi về đặc tính kháng nguyên và khả năng né tránh miễn dịch trong điều kiện phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, đến nay chưa có bằng chứng cho thấy BA.3.2 làm gia tăng mức độ nặng của bệnh, số ca nhập viện hoặc tử vong.

WHO cũng nhận định các vaccine COVID-19 hiện hành vẫn tiếp tục bảo vệ hiệu quả trước nguy cơ bệnh tiến triển nặng và tử vong. Điều này cho thấy biến thể mới chưa tạo ra thay đổi đáng kể về mức độ nguy hiểm so với các dòng đang lưu hành.

Biến thể COVID-19 mới BA.3.2 đang lan rộng tại Mỹ. (Ảnh: AP)

Trước tình hình trên, Bộ Y tế tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch và các biến thể trên thế giới. Hệ thống y tế dự phòng, các cơ sở khám chữa bệnh được yêu cầu duy trì giám sát, phát hiện sớm và đánh giá nguy cơ để sẵn sàng ứng phó khi cần thiết.

Cơ quan này khuyến cáo người dân không hoang mang nhưng cũng không chủ quan. Mỗi người cần chủ động theo dõi sức khỏe, thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang khi cần thiết và đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ. Những nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai cần đặc biệt lưu ý để hạn chế biến chứng.

Hôm 26/3, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) nói chủng virus này đang lây nhanh tại ít nhất 25 bang của Mỹ. Dữ liệu mới nhất từ chương trình giám sát WastewaterSCAN của Đại học Stanford cũng phát hiện biến thể COVID-19 mới BA.3.2 trong 3,7% mẫu nước thải trên toàn nước Mỹ. Dù hệ thống giám sát dịch bệnh hiện nay hạn chế hơn trước, các chuyên gia y tế vẫn theo dõi chặt chẽ đường lây truyền của chủng mới này.

Nghiên cứu của CDC xác nhận biến thể có khả năng né tránh kháng thể hiệu quả, làm giảm tác dụng của vaccine và miễn dịch tự nhiên.