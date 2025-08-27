Biến lều y tế thành ‘bệnh viện thu nhỏ’, huy động 100% quân số cho A80

(VTC News) -

Hà Nội huy động hàng nghìn nhân viên y tế, dựng lều cấp cứu, bố trí xe cứu thương và trang thiết bị hiện đại tại nhiều điểm trọng yếu nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn sức khỏe cho người dân và đại biểu tham dự chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945–19/8/2025) và Quốc khánh 2/9.

Bệnh viện Bạch Mai – một trong những đơn vị chủ lực – đã hoàn tất kế hoạch ứng trực y tế, được PGS.TS Đào Xuân Cơ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện, trực tiếp chỉ đạo và ký duyệt. Với tinh thần chủ động và quyết liệt, bệnh viện huy động toàn bộ nguồn lực, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống y tế từ ngất xỉu, chấn thương, đến tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm.

PGS.TS Đào Xuân Cơ cùng cán bộ nhân viên Bệnh viện Bạch Mai sẵn sàng đảm bảo công tác y tế cho Đại lễ.

Bệnh viện tham gia Ban điều phối y tế đặt tại Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội, đảm nhiệm vai trò điều phối chuyên môn và phản ứng nhanh khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Đồng thời, các đội y bác sĩ của Bạch Mai trực tiếp triển khai tại nhiều điểm nóng: từ Phòng hồi sức cấp cứu tại Nhà kính (Bộ Tư lệnh 69), các khán đài A3, A4, B, B1 cho đến những tuyến phố như Lê Duẩn và khu vực Công viên Thống Nhất.

Ngoài ra, tại triển lãm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh ở Trung tâm Triển lãm Quốc gia (28/8–5/9), Bệnh viện Bạch Mai chuẩn bị sẵn 10 giường bệnh và một tổ y tế dự phòng.

Cùng chung nhiệm vụ đảm bảo y tế cho đại lễ, Bệnh viện Quân y 103 bố trí lực lượng tại khán đài B và C, thiết lập phòng cấp cứu di động với nhà bạt điều hòa hai lớp, 4 xe cứu thương và 2 tổ y tế chuyên trách. Ngoài ra, bệnh viện cử 14 cán bộ tham gia diễu binh, 15 người phục vụ đội quân y A80.

Tại khu vực Quảng trường Ba Đình – tâm điểm lễ diễu binh, Bệnh viện Xanh Pôn triển khai các tổ y tế chịu trách nhiệm xử lý các ca cấp cứu, chấn thương cho đại biểu và người dân.

Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) ứng trực tại khán đài A1, A3 và bố trí lều cấp cứu phía sau khán đài C1–C5 trên đường Độc Lập. Lều y tế tại đây được ví như “bệnh viện thu nhỏ” với máy thở, thiết bị đặt nội khí quản, bình oxy và xe cứu thương sẵn sàng chuyển tuyến ngay lập tức.

Bệnh viện Công an Hà Nội cũng tham gia với 2 lều y tế tại ngã tư Liễu Giai – Đội Cấn và ga Hà Nội, cùng 7 ê-kíp y tế rải đều theo tuyến diễu binh.

Trong khi đó, Bệnh viện Y học cổ truyền bố trí 2 tổ y tế tại khán đài A2, A4 và dựng thêm lều y tế tại Cung thể thao Quần Ngựa, Công viên Thống Nhất.

Không nằm ngoài chiến dịch, Bệnh viện Tim Hà Nội chuẩn bị 4 tổ cấp cứu gồm 6 bác sĩ, 6 điều dưỡng, 2 lái xe cùng đầy đủ thuốc và thiết bị y tế để xử trí các ca bệnh ngay tại hiện trường. Khoa Cấp cứu của bệnh viện cũng duy trì trực 24/24, sẵn sàng tiếp nhận mọi tình huống khẩn cấp trong suốt thời gian diễn ra đại lễ.

Lực lượng tham gia đảm bảo y tế tại sự kiện A80.

Theo TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế ban hành kế hoạch 1105 với quy mô toàn diện, bao trùm từ kiểm soát an toàn thực phẩm, phòng chống dịch đến xử lý thảm họa. Hàng trăm tổ y tế, hàng nghìn nhân viên y tế đã được bố trí khắp các khu vực trọng điểm. Bộ cũng cử các đoàn kiểm tra giám sát môi trường, thực phẩm từ trước thời điểm diễn ra sự kiện.

Ngoài bảo vệ sức khỏe người dân, lực lượng y tế còn có nhiệm vụ phát hiện kịp thời các ca bệnh truyền nhiễm để xử lý nhanh chóng, hạn chế lây lan. Nhiều bệnh viện được yêu cầu bố trí sẵn 5–10 giường bệnh dự phòng trong tình huống bất thường.

Để đảm bảo an toàn cá nhân khi tham dự các buổi lễ, chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần chuẩn bị sức khỏe tốt, mang theo thuốc đặc trị nếu có bệnh nền, giữ đủ nước, tránh chen lấn và luôn giữ liên lạc với người thân.

Khi có dấu hiệu bất thường như chóng mặt, ngột ngạt, cần ngay lập tức báo cho người xung quanh hoặc tìm đến các tổ y tế gần nhất.