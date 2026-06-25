Biến động điểm chuẩn và học phí 5 đại học tư thục tại Hà Nội

Khám phá ngay bức tranh tuyển sinh, điểm chuẩn và học phí chi tiết của 5 trường đại học tư thục dưới đây để có bước chuẩn bị vững chắc cho hành trình bước vào giảng đường.
Đại học FPT
Năm 2025, điểm chuẩn xét tuyển Hệ đại học chính quy dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp linh hoạt của trường là 18,5. Bên cạnh đó, với thí sinh thế hệ 1 (người đầu tiên trong gia đình gồm phụ huynh hoặc người bảo trợ và tất cả anh chị em ruột học đại học), trường lấy điểm chuẩn xét tuyển là 17.
Năm 2026, nhà trường sử dụng phương thức tuyển sinh: Xét kết hợp kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT với kết quả học tập THPT. Ngoài ra, học phí của trường sẽ dao động từ 15,48 - 31,6 triệu đồng/năm học (tùy khu vực).
Đại học Thăng Long
Năm ngoái, điểm chuẩn của trường dao động từ 16 - 23,75 điểm. Năm nay, nhà trường tuyển sinh 3.000 chỉ tiêu với 6 phương thức để tuyển sinh:
Mức học phí năm học tới của trường cũng dao động từ 110 - 120 triệu đồng/khóa học.
Đại học RMIT
Đại học RMIT không xét tuyển theo điểm chuẩn ngành dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT như các trường đại học công lập. Thí sinh cần đáp ứng hai điều kiện đầu vào bắt buộc gồm Học thuật và Năng lực tiếng Anh.
Học phí chương trình Đại học năm 2026 dao động từ 375,84 triệu đồng - hơn 1,5 tỷ đồng (14.345 - 57.380 USD).
Đại học Phenikaa
Điểm chuẩn năm 2025 của trường dao động từ 17 - 25,5 điểm. Ngành lấy điểm cao nhất là Hệ thống cơ điện tử thông minh (25,5 điểm), tiếp theo là Y khoa và Răng - Hàm - Mặt (22,5 điểm). Đa số các ngành còn lại có điểm chuẩn từ 17 đến 22 điểm.
Năm nay, Đại học Phenikaa tuyển sinh 15.641 chỉ tiêu cho 81 ngành/chương trình đào tạo với 5 phương thức xét tuyển gồm:
Học phí của Đại học Phenikaa sẽ dao động từ 35 - 128 triệu đồng/năm học.
Đại học Công nghệ Đông Á
Điểm chuẩn của trường năm 2025 dao động từ 15 đến 20,5 điểm tuỳ thuộc vào ngành học và phương thức xét tuyển.
Năm nay, trường dự kiến tuyển sinh 9.800 chỉ tiêu. Trong đó, mở thêm 6 ngành và chuyên ngành đào tạo mới gồm: Quản trị kinh doanh Thời trang; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng; Công nghệ Tài chính; Kiến trúc; Kiến trúc nội thất và Công nghệ Môi trường (Công nghệ nước).
Trường tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển theo các phương thức:
Năm học 2026 – 2027 dự kiến học phí của trường dao động từ 14 - 24 triệu đồng/kỳ (tùy vào từng ngành đào tạo).
Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi, tăng gần 62.000 em so với năm trước, trở thành kỳ thi có số lượng thí sinh tham gia đông nhất từ trước đến nay.
Thời gian đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng diễn ra từ ngày 2/7 - 14/7/2026. Đây là mốc quan trọng nhất của toàn bộ quy trình xét tuyển. Trong khoảng thời gian này, thí sinh được đăng ký, bổ sung, thay đổi thứ tự nguyện vọng không giới hạn số lần theo quy định của hệ thống.
Từ 15/7 đến 21/7/2026, thí sinh phải hoàn thành nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến. Việc nộp lệ phí đúng thời hạn là điều kiện để nguyện vọng được đưa vào xử lý xét tuyển.
Các cơ sở đào tạo dự kiến công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 13/8/2026. Sau khi có thông báo trúng tuyển, thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trước 17h ngày 21/8/2026. Nếu không xác nhận đúng hạn, thí sinh được xem là từ chối nhập học.
Thông tin về các cơ sở đào tạo kể trên được tổng hợp nhằm mục đích tra cứu xu hướng, mang tính chất tham khảo, hoàn toàn không mang ý nghĩa xếp hạng chất lượng hay khuyến nghị nộp hồ sơ.
Bài viết cũng không đưa ra nhận định trường "tốt hơn" hay "đáng học hơn". Thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin từ website hoặc thông báo chính thức của các trường để đảm bảo quyền lợi và tính chính xác trước khi đặt nguyện vọng.