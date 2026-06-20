Bị ông Trump tuyên bố 'van xin' chụp ảnh chung, Thủ tướng Italy đáp trả gay gắt

(VTC News) -

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông Italy rằng Thủ tướng Giorgia Meloni đã "van nài" được chụp ảnh cùng ông tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Evian-les-Bains, Pháp. Bà Meloni sau đó cho biết mình "vô cùng kinh ngạc" trước những phát biểu mà bà cho là "hoàn toàn bịa đặt" này.

Video ghi lại tại hội nghị ở Pháp cho thấy bà Meloni và ông Trump ngồi cạnh nhau trên một chiếc ghế sofa nhỏ và trò chuyện khá lâu. Theo kênh La7, ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn ngắn: "Có lẽ bà Meloni vui vì tôi đã nói chuyện cùng. Tôi đâu cần phải nói chuyện với bà ấy. Bà ấy van xin tôi chụp ảnh cùng, muốn có một bức ảnh với tôi đến mức đó. Tôi vốn không định chụp, nhưng tôi thấy tội nghiệp bà ấy."

Bà Meloni phản ứng gay gắt trước những tuyên bố của ông Trump. (Ảnh: Reuters)

Những phát biểu này lập tức vấp phải phản ứng dữ dội từ Rome. Sau vụ việc, bà Meloni lập tức đáp trả trên mạng xã hội: "Những phát biểu của Donald Trump hoàn toàn là bịa đặt. Thành thật mà nói, tôi rất kinh ngạc. Tôi không hiểu vì sao Tổng thống Mỹ lại hành xử như vậy với các đồng minh của mình. Đây cũng không phải lần đầu tiên".

"Có một điều ông ấy nên nhớ: tôi và nước Ý không bao giờ đi cầu xin ai", bà nói thêm.

Nữ thủ tướng Italy cũng công khai chỉ trích ông Trump vì đối xử mềm mỏng với các đối thủ của phương Tây hơn là với những đồng minh lâu năm.

"Tôi chỉ có thể nói rằng thật đáng thất vọng khi ông ấy không thể hiện sự cứng rắn tương tự với những kẻ thù của phương Tây và của nước Mỹ, những người mà ông ấy lại đối xử mềm mỏng hơn nhiều", bà Meloni nói.

Trong cuộc phỏng vấn với NBC News cùng ngày, ông Trump tiếp tục chỉ trích bà Meloni. "Bà ấy từng là một người hâm mộ lớn của tôi. Nhưng tôi không muốn bà ấy làm người hâm mộ nữa, bởi bà ấy đã không đứng về phía chúng tôi, cùng với các nước NATO khác, trong vấn đề liên quan đến eo biển", ông Trump nói.