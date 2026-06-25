Bắt người tung tin giả 'tôm khô ở Cà Mau được làm bằng cao su non'

(VTC News) -

Trưa 25/6, nguồn tin của phóng viên xác nhận Công an tỉnh Cà Mau đã bắt giữ một người liên quan vụ tin giả tôm khô ở Cà Mau được làm bằng cao su non. Người này bị bắt tại Hà Nội.

Danh tính của người này chưa được cơ quan điều tra tiết lộ. Công an cho biết đối tượng này bị bắt giữ với cáo buộc sử dụng Fanpage Facebook có tên “Góc nhìn tri thức” để đăng tải một video với tiêu đề: “Công an Cà Mau bao vây bắt khẩn cơ sở làm tôm khô bằng cao su non…”.

Hình ảnh sai sự thật về tôm khô làm bằng cao su non đăng trên Fanpage Facebook có tên “Góc nhìn tri thức”.

Hai ngày trước, trên trang Facebook “Góc Nhìn Tri Thức” xuất hiện clip dài gần 4 phút với nội dung cho rằng công an phát hiện, bắt giữ cơ sở làm tôm khô bằng “cao su non”.

Nội dung clip còn cho rằng bà trùm tôm khô Nguyễn Thị Tuyết đã “pha trộn hoá chất bị cấm cực độc”. Clip này sau đó thu hút khoảng 17.000 lượt thích và hơn 4.000 lượt bình luận.

Sau chỉ đạo của UBND tỉnh Cà Mau, ngày 24/6, ông Nguyễn Văn Đen, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, ký công văn hỏa tốc gửi UBND tỉnh này để báo cáo về việc rà soát, xác minh thông tin đăng phát trên mạng xã hội liên quan đến tài khoản Facebook đăng thông tin sai sự thật liên quan đến tôm khô.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau, ngày 23/6, sau khi phát hiện thông tin trên mạng xã hội có dấu hiệu sai sự thật, Sở này đã đề nghị Công an tỉnh, UBND xã Cái Nước rà soát, xác minh thông tin đăng tải trên mạng xã hội và phản hồi thông tin về Sở chậm nhất 9h ngày 24/6.

Kết quả xác minh của UBND xã Cái Nước cho thấy đến thời điểm này không có vụ việc Công an vây bắt và cũng không phát hiện trường hợp sản xuất, kinh doanh tôm khô giả trên địa bàn xã Cái Nước.

UBND xã Cái Nước đã giao Công an xã Cái Nước phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương tiến hành kiểm tra, rà soát, xác minh toàn bộ các cơ sở sản xuất, kinh doanh và thông tin đến nhân dân trên địa bàn xã.

Qua kiểm tra, rà soát, trên địa bàn xã Cái Nước không phát hiện trường hợp nào tên là Nguyễn Thị Tuyết (47 tuổi, ở thị trấn Cái Nước) bị bắt vì hành vi làm tôm khô giả bằng cao su non và hóa chất độc hại như thông tin mạng xã hội (Tiktok, Facebook) đã đăng tải.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau cũng đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh khẩn trương điều tra, xử lý tài khoản đăng phát nội dung không đúng sự thật theo quy định.

Đại tá Châu Quốc Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau nói nội dung đoạn clip nêu trên dấu hiệu sai lệch, xuyên tạc, ảnh hưởng đến hoạt động phát triển kinh tế của cả nước nói chung và tỉnh Cà Mau nói riêng.