Bắt nghi phạm đâm chết bảo vệ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long

Tâm bị bắt giữ vào khuya 21/12, khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Thanh Đức (tỉnh Vĩnh Long). Tâm là đối tượng đã dùng hung khí đâm nam bảo vệ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, dẫn đến tử vong.

Đối tượng Tâm có tiền án về tội trộm cắp tài sản và mới ra tù vào hồi đầu tháng 10 vừa qua.

Nguyễn Minh Tâm bị bắt sau một ngày gây án.

Như Báo CAND đã thông tin, sáng 20/12, ông N.A.K. (SN 1980, ngụ phường Phước Hậu, Vĩnh Long) đang làm nhiệm vụ bảo vệ ở cổng Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long, có một người đàn ông (xác định là Tâm) chạy đến và bất ngờ dùng hung khí đâm nạn nhân.

Gây án xong, đối tượng tẩu thoát khỏi hiện trường. Ông K. được các bác sĩ tích cực cứu chữa nhưng đến 22h cùng ngày đã tử vong.