Truy tìm nghi phạm đâm tử vong bảo vệ tại cổng Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long

(VTC News) -

Sáng 21/12, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang truy tìm nghi phạm dùng hung khí đâm tử vong nam bảo vệ tại cổng Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long để điều tra, xử lý.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. (Ảnh: Nam Long)

Khoảng 6h40 ngày 20/12, ông N.A.K. (45 tuổi, ngụ khóm 8, phường Phước Hậu, TP Vĩnh Long) đang làm nhiệm vụ bảo vệ tại cổng bệnh viện thì bất ngờ bị một đối tượng chưa rõ danh tính áp sát, dùng hung khí đâm một nhát vào vùng nách trái, gây thương tích nặng. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, truyền 10 đơn vị hồng cầu lắng và 6 đơn vị huyết tương. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông K. tử vong vào khoảng 22h cùng ngày.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Phước Hậu phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng và triển khai truy tìm nghi phạm.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ việc có thể xuất phát từ mâu thuẫn khi một nữ khách gửi xe tại bệnh viện. Trong lúc cự cãi, một người đàn ông đã xảy ra xô xát với ông K. nhưng được can ngăn nên bỏ đi. Khoảng 10 phút sau, người này quay lại và xảy ra vụ việc.

Theo Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long, sáng 21/12, đoàn công tác của Sở Y tế tỉnh cùng bệnh viện đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân và hỗ trợ công tác mai táng.

Công an tỉnh Vĩnh Long đang khẩn trương truy tìm nghi phạm, tiếp tục điều tra để làm rõ vụ án.