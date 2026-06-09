Bắt kẻ lẻn vào tiệm vàng giữa đêm khuya, trộm tài sản hơn 3 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 9/6, Công an xã Hưng Thịnh TP Đồng Nai đã bắt Nguyễn Hồng Trương (32 tuổi), ở xã Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng, để điều tra hành vi đột nhập, trộm cắp tài sản.

Khai với Công an, Nguyễn Hồng Trương cho biết lợi dụng đêm khuya đã lẻn vào tiệm vàng Kim Ngọc Thạch ở xã Hưng Thịnh để trộm tài sản.

Kẻ này leo mái tôn vào nhà bằng tầng 1 rồi xuống tầng trệt, trộm tài sản rồi mở cửa thoát ra ngoài.

Công an đã thu giữ nhiều tài sản là vòng, lắc, dây chuyền nhẫn... tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng, cùng nhiều công cụ, đồ vật nghi được Trương dùng thực hiện hành vi phạm tội.

Nguyễn Hồng Trương bị bắt vì hành vi đột nhập tiệm vàng trộm cắp tài sản. (Ảnh: CA xã Hưng Thịnh)

Trước đó, khoảng 2h cùng ngày, Công an xã Hưng Thịnh tiếp nhận tin báo của anh Vũ Ngọc Thạch, là Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Kim Ngọc Thạch, về việc tiệm vàng Kim Ngọc Thạch tại ấp Lộc Hòa, xã Hưng Thịnh, bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp tài sản.

Công an xã đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, phối hợp với gia đình bị hại và người dân vây bắt, khống chế Nguyễn Hồng Trương.

Bước đầu, Trương khai nhận do làm ăn thua lỗ, nợ nần nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để bán lấy tiền trả nợ. Trương chuẩn bị công cụ, lợi dụng đêm khuya để đột nhập vào tiệm vàng thực hiện hành vi trộm cắp.

Vụ việc đã chuyển đến Phòng PC01 Công an TP Đồng Nai, để tiếp tục thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.