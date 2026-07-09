Bắt giữ cô gái bán thực phẩm tăng cường sinh lý nam giới giả

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Tuyết Nga (sinh năm 1999, trú tại xã Đông Thành, Phú Thọ) về hành vi buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo về việc một số sản phẩm thực phẩm chức năng mang nhãn hiệu Alipas có dấu hiệu là hàng giả được rao bán trên thị trường.

Thực phẩm chức năng mang nhãn hiệu Alipas không rõ nguồn gốc.

Sau khi xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, từ tháng 7/2023, Nguyễn Thị Tuyết Nga đặt mua trên mạng xã hội số lượng lớn sản phẩm thực phẩm chức năng mang nhãn hiệu Alipas không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn, chứng từ với giá rất thấp, chỉ bằng một phần nhỏ so với sản phẩm chính hãng.

Mặc dù biết rõ đây là hàng giả, không có thành phần và công dụng như sản phẩm chính hãng, Nga vẫn tìm cách tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính. Để tạo niềm tin với khách hàng, bị can trực tiếp gọi điện tư vấn, giới thiệu đây là sản phẩm chính hãng, có tác dụng hỗ trợ tăng cường sinh lý nam giới, đồng thời bán với giá khoảng 1/3 so với sản phẩm thật để thu hút người mua.

Sau một thời gian tiêu thụ, khi nhiều khách hàng phản ánh việc sử dụng sản phẩm không mang lại hiệu quả như quảng cáo, Nguyễn Thị Tuyết Nga dừng việc kinh doanh số thực phẩm chức năng giả này.

Cơ quan công an làm việc với Nguyễn Thị Tuyết Nga.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra trưng cầu giám định đối với các sản phẩm Alipas do Nguyễn Thị Tuyết Nga bán ra thị trường; kết quả xác định đây là hàng giả, không có thành phần và công dụng giống với sản phẩm chính hãng.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Tuyết Nga thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bị can khai nhận bán tổng cộng 198 sản phẩm thực phẩm chức năng giả mang nhãn hiệu Alipas và thu lợi bất chính số tiền 32.920.000 đồng.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Nguyễn Thị Tuyết Nga không chỉ xâm phạm quyền lợi của người tiêu dùng mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng. Việc buôn bán thực phẩm chức năng giả vì mục đích trục lợi là hành vi vi phạm pháp luật, cần được xử lý nghiêm để góp phần bảo đảm trật tự quản lý kinh tế và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra, mở rộng vụ án.