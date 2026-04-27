Bắt 2 người Lào vận chuyển ma túy ở biên giới Quảng Trị

(VTC News) -

Thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, khoảng 10h15, ngày 24/4, tại khu vực biên giới xã Hướng Phùng, các lực lượng thuộc Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Trị bắt quả tang 2 người Lào đang vận chuyển trái phép 2.000 viên ma tuý tổng hợp.

Lực lượng bộ đội biên phòng đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, mở rộng.

Hai người Lào vận chuyển ma tuý tổng hợp tại khu vực biên giới Việt Nam - Lào (xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị) bị lực lượng chức năng bắt giữ. (Ảnh: BĐBP)

Đây không phải lần đầu lực lượng chức năng ở Quảng Trị phát hiện, bắt giữ người Lào vận chuyển ở khu vực biên giới Việt Nam - Lào.

Lúc 16h ngày 5/10/2025 tại xã Dân Hóa (tỉnh Quảng Trị), lực lượng Phòng Nghiệp vụ thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo đấu tranh thành công chuyên án QT 925.3.

Tại hiện trường, lực lượng đánh án đã bắt giữ 2 người Lào, thu giữ tang vật thu 500kg ma túy các loại, chủ yếu là methamphetamine và một số tang vật khác. Quá trình đấu tranh chuyên án bảo đảm tuyệt đối an toàn. Đây số lượng ma túy được Bộ đội Biên phòng Quảng Trị ghi nhận lớn nhất từ trước đến nay.

Hồi tháng 12/2025, các phòng nghiệp vụ thuộc Ban Chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Trị cũng phát hiện, bắt giữ một thanh niên đang vận chuyển 12.000 viên ma tuý ở khu vực biên giới Việt - Lào.

Nghi can Hồ Văn Triệu (SN 2004, trú tại thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) khai được một người Lào thuê vận chuyển ma túy về Việt Nam lấy tiền công.

Liên quan đến vận chuyển ma túy qua biên giới, hồi tháng 9/2025, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa hình sự xét xử trực tuyến các bị cáo: Tik Xayasane (SN 1972); Lembi Kingvannouvong (SN 1990); Sisamout Sisomboun (SN 1996); Sengphet Keosevan (SN 1996) và Sengphet Keonouvong (SN 1986), tất cả đều quốc tịch Lào, bị truy tố về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, từ ngày 27/3/2024 đến ngày 30/3/2024, 5 bị cáo đã có hành vi vận chuyển trái phép gần 100kg ma túy loại Methamphetamine từ Lào vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) về Lao Bảo (Quảng Trị) để nhận tiền công.

Trong đó, Sengphet Keosevan là người biết tiếng Việt, trực tiếp tiếp nhận ô tô bên trong có ma túy, cùng với Tik Xayasane là người biết tiếng Việt làm người phiên dịch, phục vụ ăn ở trên đường đi; Sengphet Keosevan còn là người trực tiếp đi cùng Sengphet Keonouvong tìm người nhận ma túy ở Lao Bảo; Lembi Kingvannouvong và Sisamout Sisomboun là lái xe.

Đến ngày 30/3/2024, khi đến Km 73 Quốc lộ 9 (Lao Bảo, Quảng Trị) thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ. Khi bị bắt các đối tượng khai nhận đang vận chuyển ma túy từ Lào sang Việt Nam giao cho người khác để nhận tiền công.

Quá trình điều tra, Tik Xayasane; Sisamout; Lembi và Keosevan khai nhận, ngoài lần vận chuyển ma túy nói trên, còn nhiều lần vận chuyển thuê ma túy cho Ven Photilard để lấy tiền công. Ngoài ra, Keonouvong khai 01 lần đi cùng Lembi và Keosevan để cùng vận chuyển ma túy.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chính sách độc quyền quản lý chất ma túy của Nhà nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Do đó, cần xử lý nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.

Sau khi cân nhắc các tình tiết, đánh giá vai trò, mức độ hành vi của từng bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt tất cả 5 bị cáo nói trên với mức án Chung thân.