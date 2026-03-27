Bắt giữ trùm ma túy bị truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn tại Lào

Ngày 24/3/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An) phối hợp Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an xã Huồi Tụ và Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay (CHDCND Lào) phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Và Giống Và.

Theo cơ quan chức năng, Và Giống Và (SN 1966), trú tại bản Huồi Ức 2, xã Huồi Tụ, tỉnh Nghệ An, bị truy nã theo Quyết định số 01 ngày 22/11/2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Và Giống Và

Sau khi phạm tội, đối tượng bỏ trốn sang Lào, cắt đứt liên lạc với gia đình, thay đổi danh tính và ẩn náu tại khu vực hẻo lánh, giao thông đi lại khó khăn nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án để đấu tranh, truy bắt đối tượng.

Sau thời gian kiên trì rà soát, xác minh, các lực lượng phối hợp đã xác định được nơi ẩn náu và tổ chức vây bắt thành công Và Giống Và tại tỉnh Bô Ly Khăm Xay.

Hiện, đối tượng đã được di lý về Việt Nam để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, Đội 2 (Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố) vừa thực hiện triệt phá thành công chuyên án truy bắt nghi phạm bị truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 34 năm lẩn trốn.

Nghi phạm là Nguyễn Phú Nghiệm (SN 1972, ở xã Kiến Hưng, TP Hải Phòng) bị truy nã về tội danh: Giết người, Cướp tài sản, Tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo Quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng.

Sau khi Nguyễn Phú Nghiệm cùng đồng bọn sử dụng vũ khí quân dụng gây án giết người, cướp tài sản đã bỏ trốn vào các tỉnh vùng Tây Nguyên, liên tục thay đổi chỗ ở, thay đổi họ tên nhằm đối phó cơ quan công an.