Bảo Tín Minh Châu mở cửa trở lại từ 12h trưa nay

Đêm 25/3, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu có thông cáo báo chí, lên tiếng trước việc một số cửa hàng tại Hà Nội tạm ngừng giao dịch trong chiều cùng ngày.

Theo Bảo Tín Minh Châu, việc đóng cửa nhằm phối hợp với cơ quan chức năng trong hoạt động xác minh, làm rõ một số thông tin.

Tuy nhiên, tất cả các cửa hàng trong hệ thống Bảo Tín Minh Châu sẽ tiếp tục mở cửa và phục vụ khách hàng giao dịch từ 12h ngày 26/3/2026. Doanh nghiệp cam kết sẽ tiếp tục bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, đối tác và người lao động.

Người dân xếp hàng dài chờ mua vàng tại cơ sở của Bảo Tín Minh Châu ở Hà Nội.

Bảo Tín Minh Châu cũng đề nghị khách hàng tiếp nhận thông tin từ các kênh chính thức của công ty và thận trọng với những thông tin chưa được kiểm chứng lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, vào chiều 25/3, dư luận xôn xao trước việc một số cơ sở kinh doanh vàng bạc của Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội bất ngờ tạm dừng giao dịch và có sự xuất hiện của lực lượng công an.

Không ít khách hàng đến nhưng phải quay về và bày tỏ lo lắng vì không thể nhận được vàng như đã hẹn trước. Ngoài ra, việc cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu đột ngột dừng giao dịch cũng khiến nhiều người đang có nhu cầu mua vàng sốt ruột. Vì từ trước đến nay, hệ thống này thường xuyên hút khách. Cảnh dòng người xếp hàng dài trước các cơ sở của Bảo Tín Minh Châu để chờ mua vàng bán liên tục diễn ra, nhất là vào những dịp quan trọng như ngày vía Thần Tài hay mỗi khi thị trường biến động mạnh.

Bảo Tín Minh Châu được ông Vũ Minh Châu thành lập năm 1995. Theo báo cáo trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Bảo Tín Minh Châu có vốn điều lệ 400 tỷ đồng, tính đến ngày 26/1 năm nay. Trong đó, ông Vũ Minh Châu nắm hơn 97% cổ phần. Hiện thương hiệu có 4 cơ sở kinh doanh ở Hà Nội và hơn 200 đại lý trên toàn quốc.