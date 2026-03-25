Công an thu giữ nhiều thùng tài liệu tại 2 cửa hàng Bảo Tín Minh Châu ở Hà Nội

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News chiều ngày 25/3, có rất đông công an làm nhiệm vụ tại hai cơ sở vàng bạc của Bảo Tín Minh Châu ở số 15 và 29 Trần Nhân Tông, Hà Nội.
Khoảng 16h35 cùng ngày, tại cơ sở vàng bạc của Bảo Tín Minh Châu ở số 29 Trần Nhân Tông (Hà Nội), cảnh sát đưa nhiều thùng tài liệu ra khỏi cửa hàng, chuyển lên ô tô đỗ sẵn phía trước.
Việc vận chuyển các thùng giấy lên xe ô tô diễn ra nhanh chóng.
Trước đó, vào khoảng 14h cùng ngày, lực lượng chức năng đã có mặt tại các cửa hàng của doanh nghiệp này trên cùng tuyến phố.
Ngay sau khi lực lượng công an xuất hiện, cả hai cơ sở đồng loạt thông báo tạm dừng giao dịch.
Thời điểm này, nhiều khách hàng đến mua bán vàng phải rời đi do cửa hàng thông báo dừng đón khách.
Đến khoảng 17h15 cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục chuyển thêm các thùng tài liệu khác lên ô tô ở cơ sở số 15 phố Trần Nhân Tông, Hà Nội.
Do tập trung đông người theo dõi, khu vực phố Trần Nhân Tông có thời điểm xảy ra ùn ứ cục bộ.
Lực lượng chức năng đã phân luồng giao thông, yêu cầu người dân không tụ tập, đảm bảo trật tự khu vực.