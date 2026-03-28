Báo Đông Nam Á đánh giá cao sức mạnh tuyển Việt Nam

Sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Bangladesh trong trận giao hữu thuộc FIFA Days tháng 3, đội tuyển Việt Nam đang nhận được nhiều lời khen ngợi từ truyền thông khu vực Đông Nam Á. Báo chí các nước nhận định rằng thầy trò HLV Kim Sang-sik đang sở hữu phong độ ấn tượng và lực lượng ngày càng hoàn thiện trước thềm các trận đấu quan trọng.

Tờ Ball Thai (Thái Lan) dành lời khen cho màn trình diễn của tuyển Việt Nam khi dễ dàng đánh bại Bangladesh. Đây không chỉ là chiến thắng về tỷ số mà còn thể hiện sự hiệu quả trong lối chơi, khả năng kiểm soát trận đấu và chiều sâu đội hình.

"Đội tuyển quốc gia Việt Nam đã thể hiện phong độ mạnh mẽ, đánh bại Bangladesh với tỷ số 3-0 trong trận giao hữu. Trong trận đấu này, HLV Kim Sang-sik có cơ hội trao cơ hội cho một số gương mặt mới, trong đó có tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên (gốc Brazil) trong lần đầu ra mắt tuyển Việt Nam. Anh được bố trí thi đấu cùng các cầu thủ như Nguyễn Quang Hải, Đỗ Duy Mạnh và Nguyễn Xuân Sơn, những người xuất phát từ băng ghế dự bị", tờ báo Thái Lan nhận định.

Báo Thái Lan ấn tượng với một số gương mặt mới, trong đó có tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên.

Theo đánh giá từ báo chí Indonesia, tuyển Việt Nam đã thể hiện sự vượt trội rõ rệt ngay từ những phút đầu. Việt Nam kiểm soát thế trận, chơi chủ động và không cho đối thủ nhiều cơ hội triển khai lối chơi. Theo đánh giá, đội Việt Nam gây ấn tượng khi sớm áp đảo thế trận với các bàn thắng của Tuấn Hải, Xuân Mạnh và Hai Long ngay trong hiệp một.

"Chiến thắng này mang đến tín hiệu tích cực cho tuyển Việt Nam khi đội thể hiện sự vượt trội ngay từ đầu và kiểm soát tốt thế trận trước đối thủ. Cả ba bàn thắng đều được ghi trong hiệp một. Hiệu quả là yếu tố then chốt. Họ đã tận dụng tối đa các cơ hội từ những tình huống cố định và những pha tấn công mở", tờ Bola nhận xét.

Không chỉ ấn tượng về kết quả, một điểm nhấn khác được truyền thông khu vực đặc biệt quan tâm là sự trở lại của Đoàn Văn Hậu. Hậu vệ cánh trái này tái xuất đội tuyển sau quãng thời gian dài vắng mặt lên tới 1.010 ngày.

Theo báo Indonesia, sự góp mặt của Văn Hậu không chỉ tăng cường chất lượng đội hình mà còn tạo thêm sức hút cho tuyển Việt Nam, đặc biệt với người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á.

Quãng thời gian điều trị và phục hồi kéo dài khiến Văn Hậu đối mặt với nhiều hoài nghi về khả năng trở lại đỉnh cao.

Trong khi đó, truyền thông Malaysia tỏ ra dè chừng trước sức mạnh của tuyển Việt Nam trước cuộc đối đầu sắp tới. Báo chí nước này nhận định Việt Nam đang “lên dây cót, chuẩn bị đòn đánh bí mật” và việc tung ra gần như đội hình mạnh nhất, cùng sự trở lại của hậu vệ Đoàn Văn Hậu sau chấn thương, giúp đội bóng trở nên cân bằng hơn.

"Đội tuyển Việt Nam đang hoàn tất lực lượng mạnh nhất để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Malaysia. “Những chú hổ Mã Lai” thiếu vắng 7 trụ cột, trong đó có các cầu thủ tấn công như Arif Aiman và Romel Morales. Trong khi đó, tuyển Việt Nam (đang xếp hạng 108 thế giới) vẫn tung ra đội hình mạnh nhất, dù đã sớm giành vé dự Asian Cup 2027 tại Ả Rập Xê Út", tờ Makan Bola bình luận.

Không chỉ vậy, sự xuất hiện của các cầu thủ nhập tịch như Xuân Son và Hoàng Hên được xem là “vũ khí bí mật” của Việt Nam. Trong bối cảnh Malaysia thiếu vắng nhiều trụ cột, đội tuyển Việt Nam được đánh giá đang nắm lợi thế trước cuộc đối đầu tại vòng loại Asian Cup 2027.