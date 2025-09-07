Bài thuốc trị táo bón, tiểu đường, mụn nhọt từ cây lô hội

(VTC News) -

Theo lương y Bùi Đắc Sáng, Hội Đông y Hà Nội, lô hội (Aloe vera L var), hay còn gọi là nha đam, long tu, là loài cây thuộc họ xương rồng, thường được trồng trong các chậu nhỏ tại gia đình nhờ khả năng chịu hạn tốt, dễ chăm sóc. Tuy nhiên, ít người biết rằng, phía sau vẻ ngoài xanh mướt ấy là cả một “kho dược liệu” quý giá trong y học cổ truyền.

Lô hội có mặt trong nhiều bài thuốc cổ truyền nhờ đặc tính mát, thanh nhiệt, sát khuẩn, kháng viêm tự nhiên.

Bài thuốc trị bệnh từ cây lô hội

Giảm đường huyết, hỗ trợ điều trị tiểu đường

Nước ép từ thịt lá lô hội có thể giúp hạ đường huyết ở bệnh nhân tiểu đường, đặc biệt là người có chỉ số đường huyết lúc đói (FBG) trên 200 mg/dl.

Cách dùng: Lấy 200g thịt lá lô hội tươi, xay nhuyễn với 200ml nước đun sôi để nguội, chia làm hai phần uống trong ngày.

Hỗ trợ điều trị viêm loét tá tràng

Lô hội kết hợp với bột nghệ và cam thảo giúp làm dịu niêm mạc dạ dày, giảm viêm loét.

Cách dùng: Sắc uống từ 20g lô hội, 12g bột nghệ, 6g cam thảo, uống 2–3 lần/ngày. Nếu kèm theo ợ chua, có thể thêm 10g mai mực tán bột vào.

Lô hội không chỉ là cây cảnh phổ biến mà còn là "kho thuốc" tự nhiên.

Trị ho có đờm

Lô hội có tính mát, giúp long đờm, giảm ho hiệu quả.

Cách dùng: 200g thịt lô hội rửa sạch, sắc nước uống trong ngày.

Tăng cường chức năng gan

Thịt lô hội kết hợp với mật ong có thể hỗ trợ thải độc, bảo vệ gan.

Cách dùng: Xay nhuyễn lô hội với mật ong, uống trước bữa ăn 15 phút, mỗi lần 20ml, ngày 3 lần, liên tục trong một tháng.

Hỗ trợ điều trị viêm đại tràng mãn tính

Lô hội giúp làm dịu niêm mạc ruột, giảm viêm, chống táo bón – yếu tố đi kèm với bệnh đại tràng.

Cách dùng: 5 lá lô hội tươi, gọt vỏ, xay với 500ml mật ong. Uống 2–3 lần/ngày, mỗi lần 30ml.

Trị táo bónLượng nước dồi dào và chất xơ trong lô hội giúp tăng cường lợi khuẩn, hỗ trợ tiêu hóa.

Cách dùng: Xay 20g lô hội tươi với 0,5 lít nước, uống trong ngày.

Hỗ trợ tiêu hóa kém

Lô hội kết hợp bạch truật, cam thảo giúp tăng cường khả năng hấp thu, giảm đầy bụng.

Cách dùng: 20g lô hội, 12g bạch truật, 4g cam thảo sắc uống 2–3 lần/ngày.

Trị chóng mặt, đau đầu

Bài thuốc kết hợp lô hội với lá dâu và hoa đại giúp thanh lọc, điều hòa khí huyết.

Cách dùng: 20g lá lô hội, 20g lá dâu, 12g hoa đại sắc nước uống.

Giúp điều hòa kinh nguyệt, giảm đau bụng kinh

Cách dùng: 20g lô hội, 20g rễ củ gai, 20g nghệ đen, 12g tô mộc, 4g cam thảo sắc uống 2–3 lần/ngày.

Trẻ em bị cam tích

Cách dùng: 20g rễ lô hội khô sắc nước cho trẻ uống hàng ngày, giúp tiêu thực, kích thích tiêu hóa.

Chữa bỏng, mẩn ngứa, chàm và viêm da

Bỏng nhẹ: Đắp trực tiếp lát mỏng thịt lá lô hội lên vùng bỏng.

Ngứa, dị ứng

Bôi nhựa trong suốt của lô hội lên da, sau đó rửa sạch bằng nước ấm sau vài phút.

Nếu bị chàm, viêm da dùng lô hội tươi đắp trực tiếp, mỗi ngày 2 lần.

Quai bị

Đắp lô hội giã nát lên vùng sưng và uống nước sắc từ 20g lá tươi bỏ vỏ, ngày 2–3 lần.

Hỗ trợ trị mụn nhọt

Lô hội có tác dụng kháng viêm, sát khuẩn, hỗ trợ làm se nhân mụn.

Cách dùng: Giã nát lá tươi, đắp trực tiếp lên nốt mụn nhọt, giúp giảm sưng, nhanh khô cồi.

Lô hội tuy có nhiều lợi ích nhưng cần sử dụng đúng cách. Người có cơ địa dị ứng, phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú nên tham khảo ý kiến thầy thuốc trước khi sử dụng thường xuyên.

Với đặc tính dễ trồng, dễ sử dụng và nhiều công dụng y học, lô hội xứng đáng có mặt trong mỗi gia đình không chỉ để làm cảnh mà còn là “tủ thuốc” tự nhiên cho sức khỏe.