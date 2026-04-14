Bãi rác cháy âm ỉ, khói mùi nồng nặc ở Quảng Trị đã được dập tắt

Liên quan bãi rác âm ỉ cháy nhiều ngày ở Quảng Trị, ông Trần Xuân Tình - Chủ tịch UBND xã Quảng Ninh (Quảng Trị) cho biết, đám cháy tại bãi rác tập trung ở xã Quảng Ninh cơ bản được dập tắt sau nhiều ngày cháy âm ỉ và vẫn đang được địa phương giám sát chặt chẽ để xử lý triệt để.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, hiện toàn bộ khu vực bị cháy tại bãi rác được lấp đất xử lý, mùi hôi và khói bụi cũng giảm đáng kể.

Chính quyền xã Quảng Ninh cũng cắt cử người theo dõi, giám sát để xử lý triệt để đám cháy.

Lực lượng chức năng khống chế thành công đám cháy tại bãi rác ở xã Quảng Ninh (Quảng Trị) sau hơn nửa tháng.

Trước đó, để xử lý đám cháy, xã này cũng tạm dừng tiếp nhận rác thải sinh hoạt từ các xã lân cận nhằm giảm áp lực cho khu vực bãi rác và hạn chế nguy cơ cháy lan kéo dài nhiều ngày.

Theo lãnh đạo địa phương, sau khi đám cháy được xử lý triệt để, toàn bộ khu vực của bãi rác tập trung này sẽ được san gạt, đảm bảo đủ điều kiện trước khi vận hành bình thường trở lại.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đưa tin, tại xã Quảng Ninh xảy ra vụ cháy tại bãi rác tập trung gây ảnh hưởng đến một số hộ dân sinh sống gần đó.

Theo ông Trần Xuân Tình - Chủ tịch UBND xã Quảng Ninh, vụ cháy tại bãi rác xảy ra vào ngày 31/3. Ngay sau khi nắm bắt được thông tin vụ cháy, chính quyền xã đã khẩn trương kiểm tra, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan như Sở Nông nghiệp và Môi trường, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy sử dụng nhiều biện pháp để dập tắt đám cháy như: phun nước, lấp đất cát từ bên dưới… nhằm hạn chế tối đa sự phát tán của khói bụi ra môi trường xung quanh. Nguyên nhân vụ cháy đang được địa phương rà soát, xác minh nhưng cũng có thể do trong bãi rác thường có nhiều vật liệu dễ cháy như bật lửa…

Ghi nhận thời điểm xảy ra vụ cháy, khu vực chứa rác thải rộng khoảng 1 hecta đang cháy âm ỉ, cột khói trắng đục kèm theo mùi hôi thối nồng nặc bốc cao, bao trùm cả một vùng rộng lớn. Nhiều người dân bày tỏ lo ngại bởi bãi rác này chỉ cách khu dân cư khoảng hơn 1km. Theo hướng gió, luồng khói độc hại xộc thẳng vào nhà dân, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sinh hoạt của nhiều hộ gia đình.

Đáng chú ý, bãi rác tập trung xã Quảng Ninh bốc cháy nằm khá gần cao tốc Bắc-Nam (đoạn Bùng-Vạn Ninh), lượng khói bốc cháy bao phủ một đoạn trên tuyến đường này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hạn chế tầm nhìn của các tài xế, nhất là vào thời điểm sáng sớm hoặc chiều tối.