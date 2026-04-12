Cháy lớn tại công ty chế biến gỗ, khói đen bốc cao ngùn ngụt

(VTC News) -

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 12/4, tại khu vực trưng bày của Công ty TNHH Chế biến gỗ và thương mại Hào Quang (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh).

Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên đám cháy nhanh chóng lan rộng, bốc cháy dữ dội, gây nhiều khó khăn cho công tác dập lửa.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh huy động các xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng tại chỗ triển khai các phương án chữa cháy.

Do vật liệu là gỗ nên ngọn lửa lan nhanh, cột khói bốc cao.

Lực lượng chức năng đồng thời huy động các nguồn nước sẵn có từ sông Cụt và khu vực chợ Hà Tĩnh để phục vụ công tác chữa cháy.

Đến khoảng 13h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Bước đầu xác định vụ việc không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Rạng sáng nay, tại TP.HCM cũng xảy ra vụ cháy nhà trọ ở phường Tân Thới Hiệp khiến 2 người tử vong, 5 người khác bị thương.

Căn nhà xảy ra hoả hoạn là nhà dạng ống rộng khoảng 100m², cao 4 tầng, trong đó 3 tầng trên được chia thành 6 phòng trọ. Thời điểm xảy ra cháy, bên trong có khoảng 12 người sinh sống. Ngọn lửa bùng phát dữ dội, nhanh chóng lan lên các tầng trên, bao trùm nhiều phòng trọ. Khói đen dày đặc khiến một số người mắc kẹt bên trong liên tục kêu cứu.

Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện hai nạn nhân (24 và 26 tuổi, quê Bến Tre và Cà Mau) tử vong trong một phòng trọ.

Ngoài ra, 5 người bị ngạt khói được giải cứu, đưa đến Bệnh viện Trung Mỹ Tây cấp cứu, một trẻ em sau đó được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2 để tiếp tục điều trị.