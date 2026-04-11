Artemis II hạ cánh thành công, khép lại hành trình quanh Mặt Trăng

Khoảnh khắc mô-đun phi hành đoàn Artemis II đáp xuống vùng biển Thái Bình Dương, ngoài khơi San Diego (Mỹ) diễn ra vào khoảng 7h07 sáng 11/4 (giờ Việt Nam), khi hệ thống dù đưa khoang phi hành đoàn hạ xuống nhẹ nhàng.

Phi hành gia Wiseman báo cáo rằng cả bốn thành viên phi hành đoàn đều trong tình trạng sức khỏe tốt. "Chúng tôi đều ổn", ông nói.

Theo NASA, sứ mệnh Artemis II chính thức kéo dài 9 ngày, 1 giờ, 31 phút và 35 giây.

Video khoảnh khắc mô-đun phi hành đoàn Artemis II hạ cánh xuống vùng biển ngoài khơi San Diego, Mỹ. (Nguồn: NASA)

Trước đó, tàu Orion bắt đầu lao vào khí quyển Trái Đất ở độ cao khoảng 120 km với vận tốc gần 39.000 km/h, tương đương hơn 30 lần tốc độ âm thanh. Ma sát với không khí tạo ra lớp plasma bao quanh, khiến tàu mất liên lạc với Trung tâm Điều khiển trong khoảng 6 phút.

Trong giai đoạn này, phi hành đoàn phải chịu lực bằng gần 4 lần trọng lượng cơ thể. Nhiệt độ bên ngoài tấm chắn nhiệt có thể vượt 2.700 độ C, đặt ra thử thách khắc nghiệt nhất đối với hệ thống bảo vệ của tàu.

Khoảnh khắc mô-đun phi hành đoàn Artemis II hạ cánh xuống vùng biển ngoài khơi San Diego, Mỹ. (Ảnh: NASA)

Sau khi giảm tốc xuống còn khoảng 480 km/h, loạt dù được triển khai ở độ cao khoảng 7.600 m. Các dù ổn định và dù chính lần lượt bung ra, giúp tàu giảm tốc xuống dưới 32 km/h trước khi tiếp nước an toàn.

Khoảnh khắc tín hiệu liên lạc được khôi phục sau tái nhập khí quyển đã khiến Trung tâm Vũ trụ Johnson tại Houston vỡ òa trong tiếng reo hò. Niềm vui tiếp tục dâng cao khi các dù bung thành công, xác nhận hành trình trở về diễn ra suôn sẻ.

Trong gần 10 ngày bay, phi hành đoàn Artemis II đã lập kỷ lục khi trở thành những người bay xa Trái Đất nhất trong lịch sử, đạt khoảng cách tối đa hơn 406.000 km, đồng thời hoàn thành chuyến bay vòng qua phía xa Mặt Trăng lần đầu tiên kể từ năm 1972.

Thành công của Artemis II được xem là bước tiến quan trọng, mở đường cho các sứ mệnh tiếp theo của NASA nhằm đưa con người trở lại bề mặt Mặt Trăng và hướng tới mục tiêu dài hạn là sao Hỏa.